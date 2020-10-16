后綜高中2棟逾50年校舍 預計3年內改建

后綜高中老舊校舍將改建。（記者張軒哲攝）

2020/10/16 15:15

［記者張軒哲／台中報導］后綜高級中學益智樓與懷農館兩棟校舍迄今屋齡分別超過50年、56年，老舊且多處龜裂，為讓學生在更安全、舒適環境學習，今日立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添邀集教育部國教署及台中市政府教育局，到后綜高級中學現場會勘，爭取經費改建老舊校舍，教育部國教署及台中市政府允諾儘速核定相關整建經費。

后綜校長王裕德說，學校益智樓及懷農館耐震能力不足，至今已使用超過50餘年，早己屆滿使用年限，建物結構安全家長相當關切，對學校在設備維護與管理上是一大挑戰，實在需要儘速整建，讓學生安心上課。

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家長會長高淑美指出，目前老揹少的懷農館及益智樓拆除後，若未增建新教室，將影響到一般教室及專科教室的使用餘裕。陳本添強調，益智樓及懷農館校舍老舊，已成危險建築，每天學生在危樓進出，家長均提心吊膽，希能早日改建，讓學生就學環境更安全。

國教署副組長蕭奕志指出，老舊校舍改建工程將提升建物耐震能力，讓學童就學環境更安全，國教署會和市府教育局致力為師生打造更優質、完善的教學空間。

教育局副局長葉俊傑說，瞭解學校現有校舍益智樓及懷農館有的是老背少且樓層樑柱錯位，耐震性欠佳，或是樓頂用鐵皮屋頂易漏水，確實老舊危險，學校的校舍和環境空間的整體配置都需要好好規畫調整，相關改建經費初估超過1億8000萬元，教育局考量經費及安全性，會和國教署一起努力將后綜高中老舊校舍規劃案列入明年度計畫，2022至2023年辦理工程改建。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，學校的益智樓及懷農館，屋齡超過50年，因採「分年建築」、形造「老背少」現象，校舍已出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大而漏水等危樓現象，使用安全早已堪憂，感謝國教署及市府教育局在經費上的協助，同意在3年內完成后綜高中老舊校舍改建。

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