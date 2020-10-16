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    竹縣松林國小增建校舍 家長憂超收新生反對

    新竹縣政府研擬松林國小增建校舍，以因應未來新豐鄉山崎地區學生數成長，引發學生家長批評縣府都市計畫通盤檢討缺乏前瞻思考，未規劃學校用地，正發起連署堅決反對。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府研擬松林國小增建校舍，以因應未來新豐鄉山崎地區學生數成長，引發學生家長批評縣府都市計畫通盤檢討缺乏前瞻思考，未規劃學校用地，正發起連署堅決反對。（記者廖雪茹攝）

    2020/10/16 19:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府研擬松林國小增建校舍，以因應未來新豐鄉山崎地區學生數成長，引發學生家長反對，除質疑學校違規超收新生，更批評縣府都市計畫通盤檢討缺乏前瞻思考，未規劃學校用地，也不思考挹注教育資源到鄰近學校來分流學生就讀，正發起連署堅決反對。

    對此，縣府教育處回應表示，因應新豐鄉山崎地區近年來人口移入成長，經多方評估並考量教學品質，保障學生受教權，縣府擬規劃於松林國小增建校舍25間教室，以舒緩該地區就學需求，落實新生就近入學，並提高每生樓地板面積，另增加專科教室數量，以利學校推動108課綱的實施。

    教育處並說，新豐鄉人口成長快速區域以松林國小及山崎國小學區為主，加上山崎地區附近新建案陸續動工及交屋，根據109年10月戶政資料，松林國小110學年度設籍學生數已逾11班，教育處刻正研議各可行方案，以滿足就學需求；針對家長提出山崎都市計畫區增設文小及文中一案，將透過該區域都市計畫通盤檢討納入研議規劃。

    松林國小學生家長表示，新豐鄉山崎地區因鄰近新竹工業區及明新科技大學，外來就學就業人口及學齡兒童持續增加，新竹縣政府未有前瞻思考，都市計畫通盤檢討時，均未保留、增設文小／文中等用地，導致松林國小近年來持續將專業教室改為一般教室來超收學童，從標準規定48班超收至55班，已違背國民教育法施行細則規定國民小學以不超過48班為原則。

    家長說，縣府計劃編列2年1.5億元預算，在松林國小現有校地運動空間增建校舍，2年施工期間噪音、粉塵將嚴重影響學童身心健康及學習效果；即便增建完成，將近2000名學童在擁擠狹小的校地上課，每名學童分配不到11平方公尺校地，這難道是政府想提供給下一代的教育環境嗎？

    家長並批評，縣府短期不思考挹注教育資源到鄰近國小來分流松林國小學生就讀，長期也不增設學校用地，只知遊走法律邊緣，花費大筆預算增建校舍，新竹縣的教育工作難道只能敬陪末座？

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