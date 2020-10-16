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    律師求專業兼「保命」 律師學院開課場場爆滿

    「律師學院」這1年來開的8種專業課程爆滿，今天於中市林酒店舉辦成果展。（記者張瑞楨攝）

    「律師學院」這1年來開的8種專業課程爆滿，今天於中市林酒店舉辦成果展。（記者張瑞楨攝）

    2020/10/16 17:28

    〔記者張瑞楨／台中報導〕律師進修求專業，還能保命喔！中華民國律師公會全國聯合會去年成立「律師學院」，共舉辦8種專業課程，包括家事、醫療、金融證券、營建及工程、不動產、勞動、智慧財產權與稅務，幾乎是場場爆滿，顯示律師積極進修，讓自己更專業的趨勢，今天該會於林酒店舉辦成果展，另外，2年前台南發生男子不滿婚姻破裂，開車撞死前妻與律師，引發律師人身安全的討論，上述課程中，尤其是離婚事件，會融入談判等課程，讓律師能自保，並扮演協助處理當事人負面情緒、「善意溝通橋樑」角色。

    律師學院院長李松慶說，這1年來設置的8項專業課程，都是由專業領域的學術、實務經驗教授、副教授或助理教授擔任，或由該專業領域有偵審經驗的檢察官、法官擔任，陣容相當堅強，提供律師在職進修，另外，隨著時代發展，社會進步，我國法制不斷更迭，人民尋求法律專業服務需求隨之提昇，全國執業律師人數共約1萬500人，必須隨時提升自己，同時創造律師自我品牌，才能讓普羅大眾注意與信任。

    他強調，上述課程，未來也能配合法務部建置的律師查詢系統，可提供民眾查詢各律師所受專業訓練的項目，例如，工程糾紛的當事人，就能查詢受過工程營造相關課程的律師，進一步委任。

    李松慶表示，家事是各種訴訟中，相當特殊的一種，例如2年前台南曾發生，男女雙方協調離婚後，男方開車撞死前妻與律師的重大刑案，家事糾紛中，尤其是離婚，律師還必須幫忙處理當事人的負面情緒，更需要協助當事人扮演「善意溝通」，藉以保障未成年子女的最佳利益，因此，如何由「訴訟型律師」，轉換成「調解型律師」，也融入課程當中，以提升律師在面對家事糾紛時，得具有適切、妥善處理專業能力。

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