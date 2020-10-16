無懼國際打壓 台灣插旗國際慢城

台灣慢城聯盟今天在竹田鄉天使花園舉辦年會，11個成員鄉鎮長合體出席。（記者邱芷柔攝）

2020/10/16 17:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣慢城聯盟今天在屏東縣竹田鄉舉辦年會，11個成員鄉鎮長合體出席，台灣慢城聯盟主席、花蓮縣鳳林鎮長蕭文龍表示，國際慢城是新興旅遊指標，在台灣處境困難之際，更能提升國際能見度。

「慢城」認證涵蓋7大面向、8大公約與72項指標，致力保護自然環境，宣揚文化多樣性和每個城鎮的獨特性，並鼓勵健康的生活方式，台灣慢城聯盟11個成員中，除了已取得國際認證的花蓮鳳林、嘉義縣大林、苗栗縣的南庄與三義等4鄉鎮，還有屏東的竹田、瑪家，及台東池上、雲林古坑、台東鹿野、台中市和平、花蓮玉里等爭取國際認證中；截至2020年5月，全球已經有30個國家、264個城市通過國際慢城認證。

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「不管中國反對，在義大利、韓國的國際慢城組織，都能看見中華民國『青天、白日、滿地紅』的國旗！」蕭文龍說，國際慢城是民間組織，撇開了政治與政權是非，過去參加國際年會時，儘管遭中方反對，都能看見國旗飄揚，在台灣處境困難之際，能透獲得國際盟友支持，感到特別欣慰與驕傲。

在竹田天使花園登場的台灣慢城聯盟年會，除了聯盟11個成員鄉鎮長出席，客委會主委鍾孔炤、屏東縣政府客家事務處長陳麗萍、知名漫畫「老夫子」二代作家王澤及地方仕紳等均出席，國際慢城總部主席Stefano Pisani及韓國慢城推動者、國際慢城總部副主席孫大鉉，也特別錄製影片跨海祝賀。

Stefano Pisani表示，尊重地球、擁有更高品質的生活是慢城多年來一直散播的理念，在疫情衝擊全世界的當下，慢城的理念更顯重要，很開心台灣組織共同理念的盟友，一起繼續為落實慢城目標努力。

竹田鄉長傅民雄也表示，一連兩天的年會活動，將有慢城演講、社區博覽會、特色食展、小旅行等，透過成員間的交流與經驗分享，一起力拼成為下一個國際慢城，讓世界看見台灣。

竹田鄉長傅民雄（左）、瑪家鄉鄉長梁明輝（右）是屏東縣唯二的台灣慢城聯盟成員。（記者邱芷柔攝）

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