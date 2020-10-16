火車迷追一波！ 經典DT668蒸汽火車週末奔馳大台南

台南火車節「時光旅人列車劇場」，限量售票迴響熱烈。（記者洪瑞琴翻攝）

2020/10/16 15:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歡慶「車站百二、市制百年、升格十年」，南市舉辦台南火車節「驛藝生輝：追雲去」，備受矚目的蒸汽火車之王DT668將於這個週末（17、18日）現身大台南，行駛途中車廂安排限定「時光旅人列車劇場」為鐵道之旅增添藝文風情，限量售票迴響熱烈，供不應求。

火車迷看過來！經典DT668蒸汽火車周末奔馳大台南，17日的時刻表。（記者洪瑞琴翻攝）

市長黃偉哲表示，除了讓民眾體驗搭乘蒸汽火車的樂趣，也公開追火車的時刻表與推薦拍攝點，讓鐵道迷掌握DT668行蹤，沿線停靠保安、善化、林鳳營、後壁等歷史車站，站內提供120週年紀念章限定蒐藏，站外加碼規劃免費街頭藝人演出與特色市集，盛大迎接蒸汽火車。

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火車迷看過來！經典DT668蒸汽火車周末奔馳大台南，18日的時刻表。（記者洪瑞琴翻攝）

「驛藝生輝」重點活動17日保安站開跑，當天上午9點10分，在德高國小鼓術隊醒獅鑼鼓熱鬧開場下，DT668將對駛溪南線，沿途停靠永康站，並於善化站折返，車廂節目由品劇場、曙光種籽舞團專場演出，細膩詮釋「人與列車再次相遇」的故事，而車站周邊市集有街頭藝人巡演。

17日下午3點30分，善化站前廣場力邀天團動力火車熱情開唱，歡迎大小朋友出門跑車站、逛市集、看表演。

18日列車輪駛溪北線，串聯善化、林鳳營、後壁等歷史車站，車廂節目由牧歌音樂領銜演出，停靠車站中的林鳳營站、後壁站是全台僅存少數日式站體。

台南火車站與台灣鐵路管理局也合作舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，珍貴的老舊影像記錄細數車站百年風華，以及因鐵路而帶來的城市空間轉變。

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