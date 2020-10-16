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    南投年度最大型就業博覽會 最高薪資80K

    南投縣政府10月31日將於草屯鎮體育館舉辦年度最大型就業博覽會，提供超過2000個熱門工作機會。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣政府10月31日將於草屯鎮體育館舉辦年度最大型就業博覽會，提供超過2000個熱門工作機會。（資料照，記者張協昇攝）

    2020/10/16 12:59

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府將於10月31日（星期六）上午10時至下午3時，在草屯鎮體育館（南投縣草屯鎮中正路571-2號）舉辦今年度最大型就業博覽會，包括大立光、上銀科技、矽品精密、上緯興業等50家知名企業提供超過2000個熱門工作機會，最高月薪8萬元。

    南投縣政府表示，2020閃耀南投.創薪未來就業博覽會，有涵碧樓、環鴻科技、啟碁科技和樹德企業等50家優質廠商公開徵才，提供超過2000個熱門工作機會。無畏武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多企業都提供優質職缺，例如：九族文化村提供中高階主管職缺；大立光、上銀科技、矽品精密、上緯興業提供許多技師及工程師職缺；阿斯特資訊股份有限公司更是祭出最高月薪8萬元，希望招募後端軟體工程師人才。

    縣長林明溱表示，本次就業博覽會徵才廠商涵蓋多元，除服務業、食品業、製造業、電子業、資訊軟體業、餐飲業、觀光休閒旅遊業及職業軍人等職類外，首度有畜牧業參加，而為改善營造業缺工問題，也有營造業參加徵才，另配合縣府去年開辦「大客車、聯結車駕訓班」失業者職業訓練」，也邀請國光客運及總達客運進行現場徵才，有大客車及聯結車駕照想加入駕駛行列的朋友，千萬不要錯過。

    此外，現場也設置「職場技能及創業貸款專區」，並提供民眾求職技巧諮詢，還有免費的視障按摩及義剪等服務。當天前100名填妥並繳交履歷的求職者及前100名參加開幕儀式的民眾，可獲贈精美小禮物。

    縣府社會及勞動處長林志忠表示，為因應武漢肺炎疫情，就業博覽會將進行人員分流，活動分為室內及室外兩個區域：徵才廠商區、職場技能及創業貸款專區等展區位於室內，並進行相關防疫措施，活動時間為上午10時至下午3時；舞台區及政令宣導區等較易聚集人群之展區位於室外，活動時間為上午10時至中午12時30分，請民眾務必佩戴口罩參加，落實防疫工作。

    南投就業徵才 活動，邀請專家提供面試等求職技巧諮詢。（資料照，記者張協昇攝）

    南投就業徵才 活動，邀請專家提供面試等求職技巧諮詢。（資料照，記者張協昇攝）

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