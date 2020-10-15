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    半世紀工程！台灣鐵路電氣化最後一哩路 年底通車

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    2020/10/16 00:00

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣鐵路環島幹線的電氣化工程去年底通車到屏東枋寮站，剩枋寮到台東知本間未電氣化，這個被稱為「最後一哩路」的路段，在交通部鐵道局持續趕工下，日前成功送電，並委託負責營運的台鐵局辦理防災演練，昨天演練順利落幕，環台鐵路幹線電氣化，終於可望通車。

    屏東枋寮-台東知本 通過防災演練

    總經費逾276億元的南迴鐵路電氣化工程於2014年動工，被視為真正關卡、距離逾86公里的枋寮知本間山區路段，因的部分鐵道位置，地處偏遠不易達且工作環境艱困，大部分路段位處偏遠且公路無法到達，鐵路為唯一的通達之運輸工具，故需以軌道施工車輛進入施工地點，造成人員與機具運輸困難。

    除施工一度出現時間上的壓力，必須待夜間列車停駛後才能施工，每日可施工時間大幅受限，連續實施3年的晚間停駛列車，讓工程機具得以在軌道上「穿著衣服改衣服」施工，去年電氣化至枋寮前，亦曾辦理相同的演練。

    經趕工後日前送電完成，鐵道局預計最快於今年耶誕節前通車，這兩個月會密集測試並待交通部履勘完成即可通車，台鐵局昨天在加祿站辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」，演練後也象徵從1973年開始的台灣鐵路電氣化，在近半世紀後即將環台通車。

    演練中，先以電車於路線中故障，為紓散旅客，先由調度站調度柴電機車頭，到故障地點加掛故障列車車廂後拖拉回站，並輔導乘客轉乘客運。隨後則以鐵道路權外部的施工因侵擾軌道，造成電車線脫落的劇本，演練指揮則調派檢修人員到場，視查後進行電車線壓條的作業，兩個橋段都順利演練落幕。

    高雄到台東 拚90分鐘到達

    電氣化提昇速率眾所眾知，但鐵道局則以高雄台東間為90分鐘的目標施工，與現有列車航程在2到3小時不等，是大幅提昇，預期是因為串聯西高鐵及東快鐵後的速度，據鐵道局網頁，電氣化後還能解決現有公路容量問題，因出入站速度快、車種簡化調度更彈性還能減少廢氣排放，但速度是否能如實達成，也引發外界好奇。

    台鐵局則呼籲，電車線屬高壓電，不僅人要保持1.5公尺距離，更嚴禁在如平交道、車站等使用自拍棒、釣竿、長梯、棍棒、操作無人機甚至曬衣服等行為，以免發生觸電意外。

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

    台鐵局受鐵道局委託，昨天上百台鐵局、路警等單位人員到場配合辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

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