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    咳逾兩週、痰中有血絲 快檢查是否染上肺結核

    衛福部新營醫院建議健康成年人每年進行X光追蹤檢查，有咳嗽兩週以上、痰中有血絲更要檢查是否為染上肺結核。（記者楊金城翻攝）

    衛福部新營醫院建議健康成年人每年進行X光追蹤檢查，有咳嗽兩週以上、痰中有血絲更要檢查是否為染上肺結核。（記者楊金城翻攝）

    2020/10/15 22:20

    〔記者楊金城／台南報導〕肺結核為慢性感染性疾病，初期幾乎沒有症狀，很容易被忽略，台南市新營區1位70歲阿公，日前因車禍造成胸部外傷，衛福部新營醫院急診時以X光檢查，意外發現其肺部有空洞性病灶，疑為肺結核患者，趕緊轉介治療。

    及時診治拆除肺「核」彈

    衛福部新營醫院急診科主任李偉愷說，肺結核初期幾乎沒有症狀，最常見的症狀為咳嗽兩週以上，痰有時會帶血絲，不易與其他疾病鑑別的症狀還有發燒、體重減輕、倦怠、盜汗和食慾變差，民眾如有這些症狀，務必到醫院檢查，才能及時診治拆除肺「核」彈。

    新營這位70歲阿公是多年老菸槍，且有慢性阻塞性肺病病史，病患自認是慢性肺病引起，並不在意。沒想到因車禍外傷，意外檢查出疑染上肺結核。

    7旬翁車禍外傷 意外檢出染肺結核

    醫師細問後才知阿公早有慢性咳嗽及咳血痰數月，醫師高度懷疑是肺結核，通報南市衛生局後，轉介至胸腔醫院進行投藥治療。

    新營區衛生所後續也將對阿公同住的家人及親密接觸者進行X光及痰液檢驗、抽血檢查追蹤。

    李偉愷說，肺結核又稱為肺癆，是很古老的疾病，由結核分枝桿菌引起，主要以空氣為傳染媒介，除感染最常見的肺部，也會感染肝、腎、骨骼、甚至到腦膜引起結核性腦膜炎。肺結核是國人罹患人數最多，死亡數也最多的法定傳染病，更甚者多重抗藥性肺結核也有逐漸增加的趨勢。

    但困擾醫師和病患的是，除了肺結核初期診斷不易外，病人更要接受至少6個月的藥物治療，需要耐心也要忍受藥物造成的副作用。

    李偉愷建議健康成年人每年進行X光追蹤；他說，肺結核需要臨床提高警覺，早期診斷早期治療，正確、完整治療才能確保不傳染給其他人、降低死亡率及避免抗藥性結核菌產生。

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