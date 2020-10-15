「超級眼鏡蛇」埔里低空盤旋 鄉親好奇：在幹嘛？

埔里鎮市區上空今天有軍用直升機低空盤旋，讓民眾十分好奇。（縣議員葉仁創提供，本報合成）

2020/10/15 18:19

〔記者佟振國／南投報導〕近來共軍戰機頻頻擾台，國軍也加強戰備操演，南投縣埔里鎮今天罕見AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機進行低空盤旋，由於時間長達近1個小時，引起許多鄉親好奇詢問，初步了解係陸軍航空特戰指揮部航空第602旅為下月初的戰備訓練，出動直升機進行現場偵勘，並計劃借用鄰近學校起降、停放，或許鄉親或軍事迷屆時將有機會近距離直擊國軍裝備。

今天上午8點多到9點多，埔里鎮市區上空不時傳來低沈的直升機引擎及螺旋槳聲，許多民眾第一時間認為邁入登山旺季，可能又是發生山難，但直升機飛行高度較低，又持續在空中盤旋，不像一般的山難救護，也有眼尖民眾發現不是救護用的空勤總隊直升機，而是軍用直升機，好奇平時埔里少見軍機身影，是在執行什麼勤務？

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縣議員葉仁創也在臉書發文表示，在埔里市區上空一直飛的，難道是陸軍航特部的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機？也有不少鄉親留言，「是602旅的眼鏡蛇沒錯！」、「戰搜機，帥耶！」、「我們的戰機不是毒蛇就是眼鏡蛇，配的又是響尾蛇…把阿共咬一口，就知道厲害了！」、「感謝國軍保家衛國！」。

據了解，今天共有2架超級眼鏡蛇攻擊直升機及1架黑鷹直升機，應是為了下月初的例行戰備訓練，進行埔里、國姓地區空域偵勘，也將借用鄰近空間較寬敞的校園包括暨南大學、宏仁國中等校供直升機起降、停放，校方對此則低調表示，先前國軍有派員協調，至於細節則尊重軍方不便對外說明。

埔里鎮市區上空今天有軍用直升機低空盤旋，讓民眾十分好奇。（縣議員葉仁創提供）

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