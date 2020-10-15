為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣辦首場有氧派對 潘若迪、樂天女孩帶領「動滋動」

    活動宣傳，也在頭份市上公園進行，邀請興華高中熱舞社同學，與來賓們一起手舞足蹈，展現頭份活力。（記者彭健禮攝）

    活動宣傳，也在頭份市上公園進行，邀請興華高中熱舞社同學，與來賓們一起手舞足蹈，展現頭份活力。（記者彭健禮攝）

    2020/10/15 20:14

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所首度結合健行及有氧派對，舉辦「步步頭份動滋動」秋季育樂系列活動，將於24日在永和山水庫辦理健行、31日則邀請亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY，及樂天棒球啦啦隊的「樂天女孩」在尚順廣場，帶領市民一起動起來。

    頭份市長羅雪珠表示，頭份市是苗栗縣人口數第一的城市，一直思考如何舉辦符合市民需求的育樂活動，頭份市民代表會也希望提倡市民體育及運動的風氣，因此特別舉辦老少咸宜的健行與縣內首度舉辦的有氧派對。

    連續2個週六 健行、有氧動起來

    市公所表示，24日（週六）健行活動當日將準備2000個隨身運動腰包，凡走完全程集滿集章券的民眾，均有機會以抽尾數方式獲得運動腰包，活動會場也邀請金曲獎第1屆的最佳重唱組合「知己二重唱」帶來民歌金曲，及氣球藝人演出。

    31日（週六）的有氧派對，則由亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY江振凱現場帶跳，還有超人氣樂天棒球啦啦隊的樂天女孩，當日帶來有氧版的「客家本色」，邀大家一起跳起來。

    事先報名 可領頭份城市密碼限量紀念毛巾

    市公所說，活動當日有限量的「頭份城市密碼限量紀念毛巾」，但必須事先報名才能在活動當天兌換領取，採網路報名（800個名額）及紙本報名（200個名額），網路報名請至有YOUNG頭份動滋動 流行有氧派對』報名表單或至臉書粉絲專頁「緣頭小份」搜尋，紙本報名請於10月19日起週一至週五上班日上午9點至下午4點到頭份市公所1樓填寫報名表，人數有限，額滿為止。

    今天活動宣傳，也在頭份市上公園進行，邀請興華高中熱舞社同學，與來賓們一起手舞足蹈，展現頭份活力。

    苗栗縣頭份市公所首度結合健行及有氧派對，舉辦「步步頭份動滋動」秋季育樂系列活動，將於24日在永和山水庫辦理健行、31日則邀請亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY，及樂天棒球啦啦隊的「樂天女孩」在尚順廣場，帶領大家一起動起來。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市公所首度結合健行及有氧派對，舉辦「步步頭份動滋動」秋季育樂系列活動，將於24日在永和山水庫辦理健行、31日則邀請亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY，及樂天棒球啦啦隊的「樂天女孩」在尚順廣場，帶領大家一起動起來。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    頭份交流道聯絡道 11/1起部分路段試辦開放機車通行
    2020/10/08 18:35

    頭份交流道聯絡道 11/1起部分路段試辦開放機車通行
    笑開懷！3000多位頭份長輩 秋節每人1000元禮金
    2020/09/25 16:33

    笑開懷！3000多位頭份長輩 秋節每人1000元禮金

    解析熱門投資標的
    樂天女孩發片 健志獻花嘴甜
    2020/09/22 05:30

    樂天女孩發片 健志獻花嘴甜
    爆與毛弟熱戀中 Yuri直接打臉：不是我的菜
    2020/09/21 21:58

    爆與毛弟熱戀中 Yuri直接打臉：不是我的菜
    玖壹壹健志獻99朵玫瑰 樂天女孩不再甜美改走搖滾風
    2020/09/21 18:19

    玖壹壹健志獻99朵玫瑰 樂天女孩不再甜美改走搖滾風
    交通黑暗期！頭份中央路埋設新自來水管線 估10月底前完工
    2020/09/13 23:48

    交通黑暗期！頭份中央路埋設新自來水管線 估10月底前完工
    生活今日熱門
    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組
    2020/10/15 18:30

    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組 影片

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風
    2020/10/14 21:29

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

    7歲兒想送抱枕把妹！老爸慘淪跑腿小弟 超萌情書曝光網友笑翻
    2020/10/14 21:16

    7歲兒想送抱枕把妹！老爸慘淪跑腿小弟 超萌情書曝光網友笑翻

    中國網友不要看！他逛賣場驚見「維尼被吊起來」
    2020/10/14 22:03

    中國網友不要看！他逛賣場驚見「維尼被吊起來」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播