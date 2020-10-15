苗縣辦首場有氧派對 潘若迪、樂天女孩帶領「動滋動」

活動宣傳，也在頭份市上公園進行，邀請興華高中熱舞社同學，與來賓們一起手舞足蹈，展現頭份活力。（記者彭健禮攝）

2020/10/15 20:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所首度結合健行及有氧派對，舉辦「步步頭份動滋動」秋季育樂系列活動，將於24日在永和山水庫辦理健行、31日則邀請亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY，及樂天棒球啦啦隊的「樂天女孩」在尚順廣場，帶領市民一起動起來。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市是苗栗縣人口數第一的城市，一直思考如何舉辦符合市民需求的育樂活動，頭份市民代表會也希望提倡市民體育及運動的風氣，因此特別舉辦老少咸宜的健行與縣內首度舉辦的有氧派對。

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連續2個週六 健行、有氧動起來

市公所表示，24日（週六）健行活動當日將準備2000個隨身運動腰包，凡走完全程集滿集章券的民眾，均有機會以抽尾數方式獲得運動腰包，活動會場也邀請金曲獎第1屆的最佳重唱組合「知己二重唱」帶來民歌金曲，及氣球藝人演出。

31日（週六）的有氧派對，則由亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY江振凱現場帶跳，還有超人氣樂天棒球啦啦隊的樂天女孩，當日帶來有氧版的「客家本色」，邀大家一起跳起來。

事先報名 可領頭份城市密碼限量紀念毛巾

市公所說，活動當日有限量的「頭份城市密碼限量紀念毛巾」，但必須事先報名才能在活動當天兌換領取，採網路報名（800個名額）及紙本報名（200個名額），網路報名請至有YOUNG頭份動滋動 流行有氧派對』報名表單或至臉書粉絲專頁「緣頭小份」搜尋，紙本報名請於10月19日起週一至週五上班日上午9點至下午4點到頭份市公所1樓填寫報名表，人數有限，額滿為止。

今天活動宣傳，也在頭份市上公園進行，邀請興華高中熱舞社同學，與來賓們一起手舞足蹈，展現頭份活力。

苗栗縣頭份市公所首度結合健行及有氧派對，舉辦「步步頭份動滋動」秋季育樂系列活動，將於24日在永和山水庫辦理健行、31日則邀請亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY，及樂天棒球啦啦隊的「樂天女孩」在尚順廣場，帶領大家一起動起來。（記者彭健禮攝）

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