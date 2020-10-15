高市回收機進駐超商 400支保特瓶換2杯咖啡

陳其邁親自試用寶特瓶回收。（記者蔡清華攝）

2020/10/15 19:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市第三代自助資源回收機今天啟用，首度進駐便利超商，不靠條碼可直接辨識保特瓶鋁罐，首批放置在「統一超商長權、興陽門市」「家樂福鼎山店」、以及「IKEA高雄店」4處，市長陳其邁親自主持啟用儀式。

第三代回收機，每4支寶特瓶可得1元回饋金；於家樂福回收，每5支寶特瓶可得1元回饋金，回收後可在店內購買商品時直接折抵消費，不僅相當便民也能更便利的進行回收，投入回收物前須保持瓶身完整，並將殘留液體傾倒乾淨，不可投入規定以外的材質。

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維護工程師指出，第三代回收機收一次約可收集400個空寶特瓶，依回饋方式，大約只可兌換2杯咖啡，進駐超商的用意絕非營利，提升企業環保形象，使資收觀念及行為更加融入市民朋友生活日常，應該才是重點。

目前高雄市三代回收機設置數量共4台，今年與7-ELEVEN及家樂福合作，成為全國首創回收機進駐便利商店城市。未來在資源回收推動上，高雄市因地制宜展現各地特色外，並持續辦理回收工作，使資收觀念及行為更加融入市民朋友生活日常。

高雄市於2013年在捷運美麗島站設置全台首座一代自動資源回收機（Automatic Recycling Machine, ARM），回饋金則儲值於一卡通內，目前回收機為二代回收機，設置點位遍及高雄市17個行政區共26處共50台。

高市自助資源回收機進駐超商。（記者蔡清華攝）

市長陳其邁親自主持啟用儀式。（記者蔡清華攝）

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