中市公立殯葬源不足，議員嘆山區民眾竟「死無葬身之地」。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/15 18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今舉行民政業務質詢，多名議員為各區公立殯葬資源不足，嘆民眾竟要排隊搶塔位，市議員朱元宏更替大梨山區民眾叫屈，「活著的沒有活動空間，還死無葬身之地」，建議民政局設「納骨牆」，可低成本讓死者落葉歸根。

朱元宏說，梨山區有4個部落沒有活動中心，活著的人沒有地方活動，連死了都不能安心，痛心大梨山地區不僅設施不完善，死了也無葬身之地。

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他說，清水第二納骨塔今年10月開始新增設塔位約兩千多，但大梨山地區公立墓地和塔位都不足，導致許多居民親人過世只能葬在自己的農園。

他建議民政局可以「納骨牆」的模式取代建設納骨塔，既不與山爭地，且一般土葬要花費10萬元，以「納骨牆」壁葬卻只要1萬多元，更環保且替居民減緩辦理喪禮的經濟壓力，也方便管理。

民政局表示，梨山地區尚有一座梨山公墓使用中，使用率達86.67%，目前仍有部分空間供民眾殯葬使用；同時，和平區公所已計畫於梨山里齡恩路興建納骨牆，正委外進行環境與地質安全評估，將請區公所加速辦理。

此外，民政局指出，有關梨山地區規劃興建松茂活動中心，已於3月26日辦理現勘，和平區公所未來完成土地撥用程序後，即可提報申請規劃經費。

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