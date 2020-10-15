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    泡沫紅茶始祖？南投茶博會玩穿越 重現「宋代點茶」

    南投茶博會，民眾體驗「宋代點茶」。（記者張協昇攝）

    南投茶博會，民眾體驗「宋代點茶」。（記者張協昇攝）

    2020/10/15 17:44

    〔記者張協昇／南投報導〕原來宋代就有泡沫紅茶！南投世界茶業博覽會「點．太極茶館」推出「宋代點茶」體驗，藉由宋代茶具「竹副師」（茶筅）擊拂紅茶茶湯，產生如同現代泡沬紅茶的綿密沫浡（泡沫），提升茶湯的口感層次，但口感比泡沬紅茶更加綿密、柔順、不苦澀，再依序將牛奶（或檸檬）、糖水及茶湯倒入高腳杯，DIY自製成一杯漸層顏色的茶飲，不但風味獨特，且過程相當有趣。

    竹山太極美地茶學院院長張淑貞說，茶學院為了讓大家感受不同以往的品茗方式，考據宋代水墨畫，並回溯日本茶道歷史，經過2年多的研究，找到適合使用的白竹材料，請工藝師手工製作重現宋代茶具「竹副師」（茶筅）。

    張淑貞指出，「竹副師」係將每支竹子切割成130片竹片，製作難度相當高，使用者透過「竹副師」，前後快速擺動擊拂茶碗中的紅茶湯，擊拂過程因氧氣進入，使其產生綿密沫浡（泡沫），沫浡層次堆疊越多，口感會更綿密、細致、柔順。

    張淑貞指出，為迎合現代年輕人的口味，「宋代點茶」體驗特別結合高腳杯及漸層飲料製作方式，讓體驗者點完茶後依序將牛奶（或檸檬）、糖水及茶湯倒入高腳杯，DIY自製成一杯有5種漸層顏色茶飲，再搭配特製小點心品嘗，希望能將這套品茗方式推廣至飯店及休閒農場等場所。

    南投世界茶業博覽會推出「宋代點茶」體驗，茶藝師示範如何擊拂茶湯。（記者張協昇攝）

    南投世界茶業博覽會推出「宋代點茶」體驗，茶藝師示範如何擊拂茶湯。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「宋代點茶」體驗，使用宋代茶具「竹副師」（茶筅）。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「宋代點茶」體驗，使用宋代茶具「竹副師」（茶筅）。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「宋代點茶」體驗，茶藝師示範依序將牛奶、糖水及茶湯倒入高腳杯，調製成一杯有漸層顏色的茶飲。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「宋代點茶」體驗，茶藝師示範依序將牛奶、糖水及茶湯倒入高腳杯，調製成一杯有漸層顏色的茶飲。（記者張協昇攝）

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