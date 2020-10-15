桃市共同管道建置 鄭文燦宣佈將再投入46億布建164公里

桃園市長鄭文燦到大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。 （記者鄭淑婷攝）

2020/10/15 17:13

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市目前已完成9處共169公里共同管道建置，考量高鐵桃園車站特定區及航空城共同管道設備已老舊，市府將投入2億元進行更新汰換工程，除更新汰換既有的老舊設備、零組件及線路，也導入智慧化管理系統，工程預計明年2月底完工，桃園市長鄭文燦今天前往視察工程進度時表示，市府後續將再投入46億元，進行第二階段164公里共同管道布建。

桃園先前投入40.6億元，針對中路重劃區、經國重劃區、小檜溪市地重劃、機捷A7站區段徵收、高鐵桃園車站特定區、航空城、桃49之1道路、龍岡路一期拓寬、中山東路拓寬等9處工程建置共同管道，總長度達169公里，其中高鐵桃園車站特區、航空城部分管線設備已老舊，因此投入2億元經費進行更新汰換。

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鄭文燦表示，工程除更新汰換既有的老舊設備、零組件及線路，也將導入智慧化管理系統，利用BIM建築資訊模型建置及IOT技術，可有效監控共同管道內設備狀況，同時建立中央監控整合系統及管道內無線網路，以及管道內氣體偵測系統設備，進出人員則須配戴管制手環，確保人員作業安全。

鄭文燦表示，第二階段將再投入46億元，針對草漯重劃區、月桃路拓寬、機捷A20站、捷運綠線等區域，完成164公里共同管道布建；此外，共同管道可提供包含電力、電信、自來水、有線電視、寬頻、天然氣等各管線單位使用，為了加速建設速度，希望各管線單位協助分擔使用費或建設費，未來也將研擬即使沒有共同管道，仍須收取管線業者道路使用費，藉此提高循環基金的再利用，擴大管道布建範圍。

桃園市長鄭文燦到大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。 （記者鄭淑婷攝）

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