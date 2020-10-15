專家一對一輔導 勝利星村8品牌今天快閃店全新上架

花漾雨蝶旗袍唐裝手作坊。（記者羅欣貞攝）

2020/10/15 14:26

［記者羅欣貞／屏東報導］由眷村歷史建築群打造的屏東「勝利星村」創意生活園區，將於年底全區營運，屏東縣政府文化處近來邀請知名設計師方序中等專家為區內品牌進行一對一輔導，8個品牌今天（15日）起以全新面貌，透過快閃店形式上架。

屏東縣政府為扶植屏東文化創意產業發展，今年推動「屏東文化創意產業品牌拓銷案」，以勝利星村園區為基地，透過「造星計畫」甄選機制，評選出具潛力的8家文創品牌，導入一對一的業師輔導，協助其逐步調整產品體質、深化能量。

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究方社總監方序中以《D&Department開店術》為例，給予「喜作物kibutu」、「大地酵素」、「巴魯祖孥」等品牌在空間營運時利用設計解決問題並提供消費者更獨特的體驗。

前華陶窯執行長陳育平從消費者角度出發，協助「勝利抓周」更精準瞄準市場並調整空間陳列；印花樂創辦人邱瓊玉與「花漾雨蝶旗袍唐裝手作坊」洽談布料合作的可能，並分享線上線下行銷整合的經驗。

8個品牌歷經改造後，以全新面貌登場，文化處今天（15日）起至11月15日，在屏東市成功路推出「POP-UP SHOP」快閃店，協助這些品牌上架展售、拓展通路，並建立品牌知名度，培育出勝利星村的明日之星。

勝利星選POP-UP SHOP以「時尚屏東」為主題，包括提供旗袍體驗的「花漾雨蝶旗袍唐裝手作坊」、給寶寶滿滿祝福的抓周體驗與相關用品的「勝利抓周」、以皮雕傳播排灣生活工藝文化的「姥瑰工坊」、致力於原民衣飾文化發展的「巴魯祖孥」、手工縫製個性創意皮件的「L.I.S本革工坊」、推廣台灣特有種插畫的「希望之庭Hopeful Garden」、製作無農藥、零添加之蔬果穀物茶的「喜作物kibutu」、以自家有機果實兩年純釀製造的「大地酵素」等。

今天（15日）開幕當天至10月18日一連4天推出9折優惠，文化處歡迎民眾前往尋寶，打包屏東的時尚文創好物，一起感受生活設計的美好。

「POP-UP SHOP」快閃店今天開幕。（記者羅欣貞攝）

「勝利抓周」等品牌。（記者羅欣貞攝）

各品牌全新上架。（記者羅欣貞攝）

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