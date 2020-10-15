2020鯤鯓王平安鹽祭發送2.2萬個鹽福袋 博杯第一名可獲獎金10萬

第17年舉辦的平安鹽祭宣傳，搶先曝光今年兩款Q版范王的限量鹽福袋，左為南鯤鯓廟版、右為雲嘉南管理處版。（記者楊金城攝）

2020/10/15 14:57

〔記者楊金城／台南報導〕2020鯤鯓王平安鹽祭11月14、15日將在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，今年是「五王」范府千歲代言，2天將發送雲嘉南濱海國家風景區管理處版、南鯤鯓廟版計2.2萬個鹽福袋，還有博杯比賽，第一名獎金今年提高到10萬元。

台南市長黃偉哲、雲嘉南管理處處長徐振能、南鯤鯓廟董事長王連興、總幹事侯賢遜等人今天（15日）為一年一度、第17年舉辦的平安鹽祭宣傳，搶先曝光今年兩款Q版范王的限量鹽福袋。

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侯賢遜說，相傳南鯤鯓廟范王爺好藥理的美名，因此今年鹽福袋上的范府千歲設計手持藥草及藥缽，代表精通醫術濟世救人，此外，因南鯤鯓廟的月老神君能為信眾帶來好人緣、好姻緣，鹽祭活動2日只要與月老神君鹽雕公仔拍照打卡分享，即可獲得2個平安鹽袋，每日限量100個。

徐振能說，雲嘉南管理處的黃色版鹽福袋，在鹽祭活動兩日共發送1.2萬個，每天30分鐘一個場次，每天共有10場次，另特別規劃60歲樂齡族及身心障礙優先通道，每場次發出100個鹽福袋，65歲以上的樂齡族加碼送平安鹽袋抱枕，每場次限量10人。

南鯤鯓廟的藍綠色版鹽福袋將在2天發送出1萬個，只要參加博杯挑戰賽，就可獲得1個，活動兩日博得最多聖杯者可獲得最高獎金10萬元；去年博杯最高是連續21個聖杯，創下全台紀錄。

而11月15日在南鯤鯓廟萬善堂也有博杯比賽，免費參加，發送500個限量鹽幣，博3聖杯者加贈結緣寶1組，限量50組。

徐振能說，為振興國旅，雲管處將舉辦平安鹽祭在內的一系列活動到年底，有賞鳥小旅行、10月24日北門井仔腳瓦盤鹽田夕陽知音音樂會、10月31日單車闖關玩很大、井仔腳鼓動大北門、11月14日至15日鯤鯓王平安鹽祭等，邀各地遊客一起漫遊北門小鎮、欣賞黑腹燕鷗，體驗北門海口情。

南鯤鯓廟萬善堂也有博杯比賽，免費參加，發送500個限量鹽幣，博3聖杯者加贈結緣寶1組。（記者楊金城攝）

2020鯤鯓王平安鹽祭11月14、15日將在台南市北門區南鯤鯓代天府登場。（記者楊金城攝）

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