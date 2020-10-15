為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2020鯤鯓王平安鹽祭發送2.2萬個鹽福袋 博杯第一名可獲獎金10萬

    第17年舉辦的平安鹽祭宣傳，搶先曝光今年兩款Q版范王的限量鹽福袋，左為南鯤鯓廟版、右為雲嘉南管理處版。（記者楊金城攝）

    第17年舉辦的平安鹽祭宣傳，搶先曝光今年兩款Q版范王的限量鹽福袋，左為南鯤鯓廟版、右為雲嘉南管理處版。（記者楊金城攝）

    2020/10/15 14:57

    〔記者楊金城／台南報導〕2020鯤鯓王平安鹽祭11月14、15日將在台南市北門區南鯤鯓代天府登場，今年是「五王」范府千歲代言，2天將發送雲嘉南濱海國家風景區管理處版、南鯤鯓廟版計2.2萬個鹽福袋，還有博杯比賽，第一名獎金今年提高到10萬元。

    台南市長黃偉哲、雲嘉南管理處處長徐振能、南鯤鯓廟董事長王連興、總幹事侯賢遜等人今天（15日）為一年一度、第17年舉辦的平安鹽祭宣傳，搶先曝光今年兩款Q版范王的限量鹽福袋。

    侯賢遜說，相傳南鯤鯓廟范王爺好藥理的美名，因此今年鹽福袋上的范府千歲設計手持藥草及藥缽，代表精通醫術濟世救人，此外，因南鯤鯓廟的月老神君能為信眾帶來好人緣、好姻緣，鹽祭活動2日只要與月老神君鹽雕公仔拍照打卡分享，即可獲得2個平安鹽袋，每日限量100個。

    徐振能說，雲嘉南管理處的黃色版鹽福袋，在鹽祭活動兩日共發送1.2萬個，每天30分鐘一個場次，每天共有10場次，另特別規劃60歲樂齡族及身心障礙優先通道，每場次發出100個鹽福袋，65歲以上的樂齡族加碼送平安鹽袋抱枕，每場次限量10人。

    南鯤鯓廟的藍綠色版鹽福袋將在2天發送出1萬個，只要參加博杯挑戰賽，就可獲得1個，活動兩日博得最多聖杯者可獲得最高獎金10萬元；去年博杯最高是連續21個聖杯，創下全台紀錄。

    而11月15日在南鯤鯓廟萬善堂也有博杯比賽，免費參加，發送500個限量鹽幣，博3聖杯者加贈結緣寶1組，限量50組。

    徐振能說，為振興國旅，雲管處將舉辦平安鹽祭在內的一系列活動到年底，有賞鳥小旅行、10月24日北門井仔腳瓦盤鹽田夕陽知音音樂會、10月31日單車闖關玩很大、井仔腳鼓動大北門、11月14日至15日鯤鯓王平安鹽祭等，邀各地遊客一起漫遊北門小鎮、欣賞黑腹燕鷗，體驗北門海口情。

    南鯤鯓廟萬善堂也有博杯比賽，免費參加，發送500個限量鹽幣，博3聖杯者加贈結緣寶1組。（記者楊金城攝）

    南鯤鯓廟萬善堂也有博杯比賽，免費參加，發送500個限量鹽幣，博3聖杯者加贈結緣寶1組。（記者楊金城攝）

    2020鯤鯓王平安鹽祭11月14、15日將在台南市北門區南鯤鯓代天府登場。（記者楊金城攝）

    2020鯤鯓王平安鹽祭11月14、15日將在台南市北門區南鯤鯓代天府登場。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    萬里蟹超值福袋開賣 吸引民眾排隊搶購
    2020/10/01 16:34

    萬里蟹超值福袋開賣 吸引民眾排隊搶購
    電幻1號所明新春開館 台電帥館長送限量福袋
    2020/01/30 12:01

    電幻1號所明新春開館 台電帥館長送限量福袋

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    小英拱天宮發逾千份福袋 英粉不畏寒等5小時搶頭香
    2020/01/28 16:45

    小英拱天宮發逾千份福袋 英粉不畏寒等5小時搶頭香
    平安鹽祭登場！緊來博杯拿獎金 2.3萬個鹽福袋大放送
    2018/10/27 17:01

    平安鹽祭登場！緊來博杯拿獎金 2.3萬個鹽福袋大放送
    生活今日熱門
    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設
    2020/10/14 15:21

    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設

    《即時說新聞》教召年限改17年 真能補「後備缺員」黑洞？
    2020/10/14 15:35

    《即時說新聞》教召年限改17年 真能補「後備缺員」黑洞？ 影片

    沿海戶外活動注意！ 全台13縣市發布強風特報
    2020/10/14 16:00

    沿海戶外活動注意！ 全台13縣市發布強風特報

    歌劇魅影團體來台未防疫計畫 指揮中心：需居家檢疫14天
    2020/10/14 16:13

    歌劇魅影團體來台未防疫計畫 指揮中心：需居家檢疫14天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播