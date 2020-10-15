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    減少接觸風險 長榮航空即起調整登機順序

    長榮航空即日起將調整所有航班的登機順序，以增加社交距離，減少旅客登機時相互接觸的機會，此項作業調整也可以增加登機的流暢度，並提升登機效率。（圖由業者提供）

    長榮航空即日起將調整所有航班的登機順序，以增加社交距離，減少旅客登機時相互接觸的機會，此項作業調整也可以增加登機的流暢度，並提升登機效率。（圖由業者提供）

    2020/10/15 14:18

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空今天表示，因應各國邊境逐漸有條件式的開放，全球經貿商旅人士搭機需求增加，除了持續優化各項防疫措施外，即日起將調整所有航班的登機順序，以增加社交距離，減少旅客登機時相互接觸的機會，此項作業調整也可以增加登機的流暢度，並提升登機效率。

    長榮航空此次登機作業調整，雙走道機型將採由飛機兩側靠窗位旅客先行登機，結束後再安排中間座位區旅客登機；單走道機型則採對角方向區域的旅客同時登機，由第一區左邊搭配第二區右邊的旅客登機，結束後再安排反方向區域的旅客登機，此項作業有助於旅客維持社交距離，除了符合防疫的需求外，也可避免旅客因為放置行李而造成走道壅塞，大幅提升登機流暢度，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙及行動不便之旅客和幼兒，仍會安排優先登機。

    長榮航空表示，此次登機順序調整是參考其他航空公司現行的做法，並經過3個月的研究及多次實測後才執行，在實測過程中發現，一架滿載350人的波音777-300ER航班，採用調整後的登機方式後，登機時間將可從原本的25分鐘縮減為20分鐘，節省將近20%的時間，A321-200單走道機型至少節省3分鐘以上的登機時間，可有效提升航班準點率，因此未來在疫情過後，也將會持續沿用。

    長榮航空表示，機上防疫措施因應疫情以及實際需求不斷調整，以減少非必要接觸，包括鼓勵旅客採用網路或是手機自助報到，並將自助報到時間延長至起飛前70分鐘，旅客於網路上成功報到且無託運行李，即可持手機顯示電子登機證進行通關及登機程序，減少在機場停留的時間。

    在機上服務方面，10月開始已恢復近程航線3小時（含）以上的航班供應熱餐服務，另外提供旅客個人防疫包，內容包含酒精濕巾及乾洗手，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙旅客也另附上醫療型口罩，從桃園及松山機場出發的航班也會提供免稅銷售服務。

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