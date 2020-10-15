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    首頁　>　生活

    返國探病變奔喪 台南居檢女子採檢後收到噩耗

    南市衛生局表示，10月7日疾管署發文放寬採檢天數，境外返國居檢第1天就可安排採檢，減少類似憾事發生。（資料照）

    南市衛生局表示，10月7日疾管署發文放寬採檢天數，境外返國居檢第1天就可安排採檢，減少類似憾事發生。（資料照）

    2020/10/15 13:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南1名女子於9月返國探視重病父親，雖已透過衛生局與醫院協調，提前安排急件採檢，但最後仍在採檢結束當下，收到醫院告知並為噩耗最後離世，沒能見到最後一面成為遺憾。

    南市衛生局表示，該案件發生於9月，原訂居家檢疫期間如果要奔喪或探病須滿5日後得以採檢，10月7日疾管署發文放寬天數，目前只要居檢入住第1天就可以安排採檢，若確認為陰性即可奔喪或探病，減少類似這樣的情況發生，但結束後仍需回檢疫場所繼續14天的檢疫期。

    衛生局表示，日前防疫專線接獲民眾來電，經了解其父親重病入住安寧病房，專線人員告知相關規定，並協調醫院端，讓她得以在檢疫滿5天便立刻安排到醫院急件採檢。但卻在醫院採檢結束，即收到醫院告知父親病危的噩耗，來不及見到最後一面便離世。專線人員再次協助將申請探親轉為申請奔喪，並聯絡醫院了解採檢報告進度，確認為陰性，最後終於來到病房送走父親，總算完成心願。

    衛生局表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而成立的2880180防疫專線，提供相關疫情諮詢與健康服務，多數為居檢民眾就醫、探病或奔喪等需求進行評估與協助，以及防疫計程車與檢疫旅館安排等相關議題。截至目前為止，來電已突破2萬餘通。此次，專線人員協助下完成民眾心願，儀式後專線也接到對方的感激訊息，讓專線人員覺得感動。

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