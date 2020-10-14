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    鳳試所推芒果新品種「金愛E」 深具外銷潛力

    由左而右為愛文、金愛E、金煌芒果。（記者陳文嬋翻攝）

    由左而右為愛文、金愛E、金煌芒果。（記者陳文嬋翻攝）

    2020/10/15 00:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗分所推出芒果新品種「金愛E」，因應近年來氣候異常，相較於愛文、金煌芒果，在同樣的田間管理條件下，自然來花情形比較穩定，且平均甜度17度以上，果實9分熟可提前採收，常溫運輸能撐5至7天，有助於開拓國際市場，且因應農村老化、缺工，矮化省工深具潛力。 

    果樹系主任邱國棟歷時8年研究，推出台農3號「金愛E」芒果，黃皮帶有橙紅色，果重500至600公克，比愛文大、金煌小，果肉率達8成，栽培管理模式與愛文相同，田間觀察病蟲害防治與金煌相當，也比愛文令人頭痛的炭疽病發生狀態少，後續將進行病蟲害調查。 

    值得一提的是，「金愛E」平均甜度17度以上，比愛文、提前採收的金煌平均甜度12度高，也能與東南亞芒果競爭，且果實9分熟可提前採收，相較於愛文低溫5度C以下才能運輸，「金愛E」硬熟果比愛文不怕撞傷，常溫運輸可撐5至7天，深具國際競爭力。

     

    邱國棟表示，「金愛E」植株矮化，農民套袋、採收、修剪更省工，相較於愛文在樹上成熟，農民必須肉眼判斷哪一顆能採收，費時、費工、效率低，「金愛E」可以整批果實一起採收。 

    分所長李文立表示，「金愛E」很甜，催熟後還是很甜，國內芒果都是熟了再外銷，但是國際都是硬熟果出口，「金愛E」可以提前採收，可以硬熟果出口，符合國際慣例，深具外銷潛力。

    鳳試所推芒果新品種「金愛E」。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳試所推芒果新品種「金愛E」。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳試所推芒果新品種「金愛E」。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳試所推芒果新品種「金愛E」。（記者陳文嬋翻攝）

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