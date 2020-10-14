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    俄羅斯快速載人任務 僅3小時3分鐘即抵國際太空站

    2名俄羅斯太空人及1名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。這是歷來最快抵達國際太空站的載人飛行。（法新社）

    2名俄羅斯太空人及1名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。這是歷來最快抵達國際太空站的載人飛行。（法新社）

    2020/10/14 19:01

    〔中央社〕兩名俄羅斯太空人及一名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。這是歷來最快抵達國際太空站的載人飛行，比過去節省一半時間。

    俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）的萊茲可夫（Sergey Ryzhikov）和庫德-斯維契科夫（Sergey Kud-Sverchkov），以及美國國家航空暨太空總署（NASA）的魯賓斯（Kathleen Rubins），於今天格林威治時間5時45分（台灣時間下午1時45分）從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）踏上這趟快速旅程。

    俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄國太空總署推文證實，太空人所乘「聯合號」（Soyuz）太空船成功與太空站對接，這次旅程「只花了短短3小時又3分鐘，創新紀錄」。完成對接時間比預定時間早4分鐘。

    法新社報導，這趟旅程是首度僅花3個多小時就能與國際太空站對接的太空載人飛行，比一般前往國際太空站的旅程節省一半時間。過去僅有無人駕駛的貨運太空船曾採用這種快速通道，只要繞軌道兩圈就能與國際太空站對接。

    這次發射任務正好處於美國太空探索科技公司（SpaceX）的兩次任務之間。美國太空總署在2011年後睽違9年，今年5月底再度把班肯（Robert Behnken）和赫爾利（Doug Hurley）兩名太空人送上國際太空站。

    此前9年，僅有俄羅斯和貝康諾太空發射場執行前往國際太空站的載人任務，並因此獲利頗豐。

    班肯和赫爾利於8月2日平安返抵地球。接下來，太空探索科技公司預定11月再度送人上太空，這次將在太空站執行完整的半年期任務。

    太空探索科技公司及飛機製造商波音公司（Boeing）等私人企業於太空領域嶄露頭角，在一些國家之間掀起新一波「太空競賽」的討論。這兩家公司都加入了美國太空總署的「商業機員計畫」（Commercial Crew Program）。

    但前往國際太空站執行任務的太空人都避談有關競賽的話題，而是關注太空旅行能讓對立國家為了一個共同目標而合作。

    自2000年起，一直有人在國際太空站上執行任務，這是美俄兩國罕有的合作項目，但可能10年內就要告終。

    2名俄羅斯太空人及1名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。（法新社）

    2名俄羅斯太空人及1名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。（法新社）

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