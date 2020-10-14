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    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年

    2020太陽餅文化節即將登場，市府今舉行行銷記者會。（記者許國楨攝）

    2020太陽餅文化節即將登場，市府今舉行行銷記者會。（記者許國楨攝）

    2020/10/14 19:15

    〔記者許國楨／台中報導〕2020太陽餅文化節即將登場，將有81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出一年一次「買一送一」超值優惠，市長盧秀燕今在行銷記者會上說，台中是糕餅故鄉，被譽為糕餅之都，邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」

    台中市政府經濟發展局與台中糕餅公會合作舉辦2020太陽餅文化節，10月17日將在台中文心森林公園登場，將有81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出一年一次「買一送一」超值優惠，現場還有好康三重送、千人野餐，當天公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中飾演最愛吃糕餅的「火寮一哥」許傑輝，也將到場分享吃台中糕餅心得。

    而今天在市府舉行的行銷記者會中，經發局表示，太陽餅文化節預估可為業者創造2000萬元以上銷售額、帶動後續一年220億元產值，儘管面對疫情衝擊，仍要全力振興經濟，而當天現場推出「好康三重送」等活動，活動詳情請至經發局網站查詢。

    另中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財表示，為了表示感恩與回饋，推出買一送一優惠，歡迎各地消費者前來購買最好吃的糕餅。

    市長盧秀燕表示，台中是糕餅故鄉，被譽為糕餅之都，太陽餅文化節已有近20年歷史，著名糕餅當天都有設攤，通通「買一送一」，同時結合消費券現場抽大獎，包含液晶電視、Gogoro電動機車、Airpods等，歡迎民眾來台中購買最好、最正宗的糕餅，錯過就要等明年。

    市長盧秀燕邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」（記者許國楨攝）

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