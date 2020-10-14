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    全國漁民節慶祝活動 馬公第三漁港10/16見

    今年移師澎湖舉行全國漁民節系列慶祝活動，強調食魚文化。（記者劉禹慶攝）

    今年移師澎湖舉行全國漁民節系列慶祝活動，強調食魚文化。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/14 15:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國漁民節慶祝系列活動移師離島澎湖舉行，10月16至18日在馬公第三漁港廣場熱鬧開幕，今日由漁業署副署長王正芳、全國漁會秘書田士金、澎湖區漁會理事長吳良添、總幹事蔡月嬌及澎湖縣政府參議洪棟霖等人主持啟動儀式。

    澎湖區漁會表示，今年全國漁民節慶祝系列活動移師澎湖，活動內容融入澎湖漁村的記憶與文化，不僅豐富多元還能呈現出澎湖漁業的樣貌，另10月16日晚間舉辦的全國漁民節慶祝晚會，除了表彰模範漁民、優秀漁民等，晚間8點55分起由資深藝人許效舜擔任晚會主持人，經典卡司藝人向蕙玲、孫淑媚、方怡萍以及高向鵬等藝人嘉賓接力開唱。1

    今年全國漁民節以澎湖馬公第三漁港廣場為中心，以「菊島漁民季」為活動主軸，打造全國漁民榮耀與展現澎湖漁業文化，其中「食魚主題活動」包含澎湖在地風味美食品嚐，嚴選正港澎湖漁產小吃如黃金鯧魚塊、酥炸丁香魚、紫菜蝦餅和炒小管，活動期間每日上午11點半、下午1點半、3點半免費限量供應；還有「食魚體驗營」、「食魚闖關趣」等活動。

    另外現場設置「農漁特產品市集」、「漁業成果展」、「海洋廢棄物循環利用DIY」等周邊系列的活動，透過「漁業成果展」呈現模範漁民事蹟，並藉由影像檔案熟悉各式魚種，經由料理影片教學學習海鮮最純粹、最好吃的烹煮手法，讓你來一趟全國漁民節慶祝系列活動，滿足了味蕾、也豐富了漁業知識。

    現在最新趨勢強調海洋文化，不是海鮮文化。（記者劉禹慶攝）

    現在最新趨勢強調海洋文化，不是海鮮文化。（記者劉禹慶攝）

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