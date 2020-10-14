竹縣新豐海岸驚傳10多隻流浪犬貓疑遭毒殺

新竹縣新豐鄉海邊今天驚傳有10幾隻流浪犬、貓疑似遭人毒殺，集體暴斃。（圖由縣議員杜文中提供）

2020/10/14 13:38

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣新豐鄉海岸今天驚傳有10幾隻流浪犬貓疑似遭人毒殺暴斃倒地，羅姓愛媽通報新竹縣議員杜文中後轉向新竹縣家畜疾病防治所求助，下午2點將到場會勘、採檢，釐清這些流浪動物暴斃的原因。新湖警分局則表示，轄區派出所已經開始調查到底是誰下的毒手。

羅姓愛媽說，這已經是當地2個月來針對「浪浪」的第3次「大屠殺」事件，他們動保人士不忍，希望有關單位徹查。

請繼續往下閱讀...

羅姓愛媽說，他們是在昨天下午前往餵食時就發現不對勁。先到場的愛爸說，很多狗狗肚子發黑暴斃在地，有些甚至口、鼻部位滲血，一雙眼瞪得跟銅鈴般大，懷疑是吃到了老鼠藥之類的神經性毒物，顯得不甘。

她說，事發地就在新豐靠近紅樹林一帶的「六府祠」前廣場周邊，她長期跟其他的愛爸、愛媽來這裡餵養浪浪，且捕捉浪浪進行絕育、執行TNR（誘捕、絕育、放回原地）的工作，所以目測當地約有3、40隻的流浪狗和20隻的流浪貓習慣在該處活動。

最近2個月，他們發現疑似有人開始蓄意毒殺這些流浪動物，昨天下午她去餵養時就看到有約11隻流浪犬、貓暴斃在地，其中有5隻還被丟棄在一旁的防風林內，已經有愛爸滿腔悲憤地開始清理牠們的屍體。

她說，這已經是當地第3次對浪浪的大屠殺！希望有關單位重視，她可以明白有些人不喜歡流浪動物，但這主要禍首還是來自人類的棄養，所以希望大家可以用更人道的方式去解決這個難解的問題。

杜文中說，他獲悉後立刻轉知且要求家畜所派員到場採檢，釐清暴斃的流浪動物死因，也希望警方等相關單位徹查是誰下的毒手。

新竹縣新豐鄉海邊今天驚傳有10幾隻流浪犬、貓疑似遭人毒殺，集體暴斃。（圖由縣議員杜文中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法