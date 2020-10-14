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    首頁　>　生活

    小二女生分擔家事、天天幫爺量血糖 獲頒孝行獎

    109年新北市孝行獎年紀最小的的得主林妍希，天天為爺爺量血糖。（新北市教育局提供）

    109年新北市孝行獎年紀最小的的得主林妍希，天天為爺爺量血糖。（新北市教育局提供）

    2020/10/14 13:32

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天頒發獎座給109年新北市孝行獎13名孝行楷模得主。其中，年紀最小的是蘆洲國小二年級學生林妍希，她從小由爺爺奶奶帶大，不僅每天幫爺爺抽血、測血糖，幼兒園起便開始分擔家事，學校教師也稱讚她表現積極，更常主動照顧同學，相當懂事乖巧。

    新北市政府教育局表示，今年13名孝行獎得主中，有5名是在學生，8名是社會人士，其中更有3名獲得全國孝行獎楷模，獲得全國孝行獎名單為羅宜廷、邱翊紘、柯權祐，另外10名是林妍希、李慧君、廖進穗、梁金生、洪鉅順、簡同洋、楊進富、范家苑、林志勇、陳韋吟，孝行事蹟皆觸動人心。

    現就讀台北護理健康大學的李慧君是新住民子女，媽媽來自中國山東濟南，她因家裡經濟狀況不穩定，學費、住宿費、生活費都是每天從早到晚不停打工存錢而來，更幫忙分擔家中經濟。

    五股區公所推薦的范家苑，因不捨長輩住進療養機構，一肩扛起照料80多歲的父母重擔，一邊照顧久病的父母、一邊工作；前坪林鄉長梁金生，則是擔任坪林鄉鄉長期間，努力幫助弱勢民眾、改善醫療交通，也接送母親往返就醫，珍惜與母親相處的時光。

    侯友宜說，新北市重視孩子的品德教育，而孝行更是最重要的品德，這些孝行楷模背後都有很感人的故事，不僅盡心照顧父母或祖父母，還能兼顧學業、打工甚至服務其他人，也希望鼓勵民眾在生活中行孝，讓社會更溫馨美好，點亮社會。

    教育局長張明文表示，新北市孝行獎楷模得主由各區公所、學校或團體推薦，再由教育局組成訪視小組實地訪查，最後經遴選會議而獲選。

    新北市長侯友宜（左二）今天頒發獎座給109年新北市孝行獎13位孝行楷模得主，年紀最小的是蘆洲國小二年級學生林妍希。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（左二）今天頒發獎座給109年新北市孝行獎13位孝行楷模得主，年紀最小的是蘆洲國小二年級學生林妍希。（記者賴筱桐攝）

    孝行獎得獎者、前坪林鄉長梁金生參加沐足感恩活動幫母親洗腳。（新北市教育局提供）

    孝行獎得獎者、前坪林鄉長梁金生參加沐足感恩活動幫母親洗腳。（新北市教育局提供）

    孝行獎得主范家苑細心照顧年邁的雙親。（新北教育局提供）

    孝行獎得主范家苑細心照顧年邁的雙親。（新北教育局提供）

    新北市長侯友宜市政會議與孝行楷模社會組得主合影。（新北教育局提供）

    新北市長侯友宜市政會議與孝行楷模社會組得主合影。（新北教育局提供）

    新北市長侯友宜市政會議與孝行楷模學生組得主合影。（新北教育局提供）

    新北市長侯友宜市政會議與孝行楷模學生組得主合影。（新北教育局提供）

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