百歲人瑞張林寶愛吃披薩冰棒 長壽秘訣「為善最樂」

新竹市長林智堅今天贈送百歲敬老禮給剛滿百歲的人瑞張林寶，並請教長壽秘訣，得知長輩愛吃披薩和冰棒，都說實在好特別。（記者洪美秀攝）

2020/10/14 13:22

［記者洪美秀／新竹報導］重陽節將屆，新竹市剛滿百歲的人瑞張林寶平常愛吃披薩及傳統冰棒，子孫滿堂且開心樂活，市長林智堅今天前往送重陽敬老禮並請教長壽秘訣，還一起翻看過往的相簿，林智堅說，張林寶是有福氣的長輩，而張林寶則笑說，「為善最樂」是她健康幸福的秘訣。

今年剛滿百歲的張林寶，聲音宏亮，最喜歡吃冰、披薩，在家人照顧下生活無虞，林智堅轉送總統府敬老狀及衛福部金鎖片，也送上市府加碼的6千元禮金、金箔畫，老人家收到禮物，笑得開心。

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林智堅說，相較其他縣市，竹市對長輩照顧很給力，包括60處共餐食堂、續發老人年金、發放重陽津貼2000元、也推動8000名長輩免費健檢及免費全口假牙等。

張林寶說，很開心林智堅來看她，她呷百二就是做善事，以前村落無路可通行，她捐出土地，讓政府舖設成西濱路180巷，方便鄰居通行，還曾捐贈萬元協助里民籌劃新建的王爺廟，祈願廟宇保祐村里繁榮昌盛。

張林寶也透露，她作息規律偶爾到菜園拔雜草、澆水，當運動，飲食上，每天會來一支814冰棒，更喜歡吃披薩、麥當勞蘋果派、炸雞。

張林寶說，以前生活困苦，但現在子孫滿堂孝順，更說她已過世的老伴年輕時身體不好，都是她承擔家計，除撒網捕魚、挖文蛤還要下田耕作，清晨3、4點挑扁擔步行到7公里外的竹蓮市場販售，才能拉拔8位子女長大。

如今子孫滿堂有成就，3子張銘照為每天就近陪伴，更把模具公司開在附近，2個女兒及孫子女也選擇在模具公司上班，以便天天可照顧阿嬤。

社會處表示，竹市65歲以上長者有5萬8121人，占全市人口12.9%，百歲人瑞有65位，其中滿百歲的26人、超過百歲的有39人；社會處也提供各種福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓長輩在地養老。

新竹市長林智堅今天贈送百歲敬老禮給剛滿百歲的人瑞張林寶，並請教長壽秘訣，得知長輩愛吃披薩和冰棒，都說實在好特別。（記者洪美秀攝）

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