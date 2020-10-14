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    澎湖秋冬觀光出招 美食券搭配戀戀美食海味發放

    秋冬蟹正肥！澎湖推出戀戀美食海味假期吸客。（記者劉禹慶攝）

    秋冬蟹正肥！澎湖推出戀戀美食海味假期吸客。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/14 12:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖秋冬主推戀戀海味澎湖美食假期，澎湖縣政府向中央爭取1000萬元經費發放2萬份美食券，10月15日起非澎湖籍遊客蒞澎旅遊並住宿2晚以上，可持相關證明文件，可至澎湖海洋地質公園中心洽工策會兌領500元美食券。

    戀戀海味澎湖美食假期集結澎湖秋冬特色美食活動，10至12月都有主題活動，除了現正進行中的「眷村美食月」，後續11月還有澎澄飯店推出的「澄澄派對」以及12月澎湖福朋喜來登推出的「五星主廚月」，無論是懷舊復古或者潮流創新，從街邊小吃到高檔餐酒，澎湖美食擁有無限延展的可能。

    澎湖縣政府旅遊處表示，秋冬澎湖富有人文風情，尤其這個時節海鮮正肥美，相當適合來趟澎湖美食之旅，這次向中央爭取發放美食券限伴手禮、美食或者文創品等合作店家消費使用，期望藉此加強澎湖美食及伴手禮品推廣，限量美食券領完為止，但折抵消費之使用期限可至今年11月底。

    10月15日起非澎湖籍旅客，憑「台灣前往澎湖之機票或船票正本」、「身分證明文件」以及「2晚以上合法旅宿之發票、收據或入住證明」，每人限領1次，限量2萬份，領完為止，官網每日會更新剩餘美食券數量提供遊客參考，目前計92間合作店家資訊也已公開於網站上。更多活動訊息歡迎參考澎湖Travel粉絲專頁以及戀戀海味澎湖美食假期網站

    美食券10月15日上路，非澎湖籍遊客憑相關證明文件可領五百元。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    美食券10月15日上路，非澎湖籍遊客憑相關證明文件可領五百元。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

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