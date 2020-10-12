為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情排擠建設經費 交通部觀光局撤銷澎湖三案補助經費

    改善七美鄉西濱道路沿線景觀，經費遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

    改善七美鄉西濱道路沿線景觀，經費遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/12 15:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，交通部觀光局撒錢補助相關旅遊業者，間接排擠補助建設經費，今年澎湖縣政府爭取交通部觀光局體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫共新臺幣3750萬元經費，都被通知撤銷。

    澎湖縣政府分別規劃「七美西濱沿線景觀再造計畫」、「東衛坑道遊憩區景點建置計畫」及「虎井島體驗觀光旅遊環境營造計畫」共3案計畫，預計改善七美鄉西濱道路沿線景觀、活化東衛坑道設施及建置虎井遊憩設施，以利提升澎湖縣觀光休憩品質。

    由於今年受疫情影響，三案計畫法定預算只能排入議會上半年定期會審查，預算審核通過後，積極趕辦工程設計，今年9月30日工程上網公告發包，但交通部觀光局因應行政院振興紓困全台觀光產業方案，今年10月5日來文，未於今年8月31日前完成工程發包案件將全數補助經費撤回，轉移至振興紓困使用，總計全台灣受影響有9個縣市共14案。

    雖然澎湖縣政府申復，此次屬於行政院管制計畫評核作業手冊不可抗力特殊因素第1條第1項「因民意機關之決議，或未能適時審議通過相關法案，致所列預算無法據以執行，進度落後、緩辦或停辦者」，藉以爭取預算保留，並透過立委楊曜協助爭取，但仍遭撤回。

    但目前三處工程已完成設計，為利觀光建設之延續推動，旅遊處將與交通部觀光局協調爭取明年度計畫補助經費，優先辦理今年此三件工程。

    建置虎井遊憩設施，經費也遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

    建置虎井遊憩設施，經費也遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秋冬瘋澎湖！ 澎澄飯店推出美食主題假期
    2020/10/07 17:14

    秋冬瘋澎湖！ 澎澄飯店推出美食主題假期
    澎湖花火節創人數新高 美食燈光秀延續「秋冬瘋」
    2020/09/15 14:20

    澎湖花火節創人數新高 美食燈光秀延續「秋冬瘋」

    疲勞眼掰掰　顧眼保養報你知
    澎湖觀光爆棚 海巡署進行聯合救難演練
    2020/09/07 18:32

    澎湖觀光爆棚 海巡署進行聯合救難演練
    澎湖暑假旅遊創新高 賴峰偉估觀光紅利達30億元
    2020/09/07 17:32

    澎湖暑假旅遊創新高 賴峰偉估觀光紅利達30億元

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    端午連假收假人潮湧現 澎湖海空運出現大爆「棚」
    2020/06/28 18:43

    端午連假收假人潮湧現 澎湖海空運出現大爆「棚」
    澎湖旅遊人潮爆亂象 摩西分海升紅旗遊客仍下海
    2020/06/26 19:11

    澎湖旅遊人潮爆亂象 摩西分海升紅旗遊客仍下海
    生活今日熱門
    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！
    2020/10/11 21:00

    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！ 影片

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦
    2020/10/11 23:26

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀
    2020/10/11 19:44

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出
    2020/10/11 19:39

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播