疫情排擠建設經費 交通部觀光局撤銷澎湖三案補助經費

改善七美鄉西濱道路沿線景觀，經費遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

2020/10/12 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，交通部觀光局撒錢補助相關旅遊業者，間接排擠補助建設經費，今年澎湖縣政府爭取交通部觀光局體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫共新臺幣3750萬元經費，都被通知撤銷。

澎湖縣政府分別規劃「七美西濱沿線景觀再造計畫」、「東衛坑道遊憩區景點建置計畫」及「虎井島體驗觀光旅遊環境營造計畫」共3案計畫，預計改善七美鄉西濱道路沿線景觀、活化東衛坑道設施及建置虎井遊憩設施，以利提升澎湖縣觀光休憩品質。

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由於今年受疫情影響，三案計畫法定預算只能排入議會上半年定期會審查，預算審核通過後，積極趕辦工程設計，今年9月30日工程上網公告發包，但交通部觀光局因應行政院振興紓困全台觀光產業方案，今年10月5日來文，未於今年8月31日前完成工程發包案件將全數補助經費撤回，轉移至振興紓困使用，總計全台灣受影響有9個縣市共14案。

雖然澎湖縣政府申復，此次屬於行政院管制計畫評核作業手冊不可抗力特殊因素第1條第1項「因民意機關之決議，或未能適時審議通過相關法案，致所列預算無法據以執行，進度落後、緩辦或停辦者」，藉以爭取預算保留，並透過立委楊曜協助爭取，但仍遭撤回。

但目前三處工程已完成設計，為利觀光建設之延續推動，旅遊處將與交通部觀光局協調爭取明年度計畫補助經費，優先辦理今年此三件工程。

建置虎井遊憩設施，經費也遭交通部觀光局撤銷。（記者劉禹慶攝）

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