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    強心臟的男人！澎湖陳連生「與海搏田」建立養殖王國

    海鱺入冬後擔心溫度問題，陳連生的海鱺已達上市體型。（記者劉禹慶攝）

    海鱺入冬後擔心溫度問題，陳連生的海鱺已達上市體型。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/14 11:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由西嶼竹灣村出海，映入眼簾的是一片箱網相連的海域，占地約7公頃，都是由62歲陳連生建立的養殖王國，並獲得海鱺、牡蠣等6項澎湖優鮮配認證，堪稱澎湖之冠，但成功的背後，卻是一連串與海搏田、與天爭時的血汗故事。

    強心臟的男人陳連生，在西嶼竹灣外海建立養殖王國。（記者劉禹慶攝）

    強心臟的男人陳連生，在西嶼竹灣外海建立養殖王國。（記者劉禹慶攝）

    原本承包海堤工程的陳連生，1986年韋恩颱風過境，將父親在竹灣外海的牡蠣田摧毀殆盡，澎湖高級水產職業學校畢業的陳連生，29歲那年毅然決然返鄉承繼家業，除了擴充養殖範圍及項目外，並在1993年首創海上平台發展休閒漁業，率澎湖風氣之先，但1990年奇比颱風再次重創，竹灣10餘戶養殖戶全軍覆沒。

    年節必備的黃金鯧，陳連生也獲得澎湖優鮮認證。（記者劉禹慶攝）

    年節必備的黃金鯧，陳連生也獲得澎湖優鮮認證。（記者劉禹慶攝）

    雖然命運之神多次戲弄，但陳連生不向命運低頭，貸款東山再起，當時竹灣還有3戶養殖戶，但2008年澎湖一場百年大寒害，再次重創養殖業者，陳連生飼養多種海洋生物，僅剩下嘉鱲、黃金鯧倖存，其餘都遭凍死，政府僅補助清潔費12萬元，但陳再次挺下來，仍繼續與老天豪賭，被外界喻為強心臟的男人。

    現在陳連生的養殖王國，包括黃金鯧10餘萬尾、牡蠣25000條、嘉鱲15000尾、石斑50000尾、海鱺20000尾、海葡萄800公斤等，光是每日飼料費就高達11萬餘元，都已通過澎湖優鮮認證，由於養殖多元化，並與台灣超市建立通路管道，每日都能供銷台灣市場，現在強心臟男人已有傳人，大兒子自軍旅退役後在自家養殖場幫忙，隨時準備接班。

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