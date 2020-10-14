連日大雨慎防坍方、落石！ 花東發布大雨特報

氣象局上午7時35分對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）

2020/10/14 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受東北風影響，今（14日）花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，外出民眾別忘了攜帶雨具，此外因連日大雨，民眾務必慎防坍方及落石。

氣象局上午7時35分對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。

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