為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連日大雨慎防坍方、落石！ 花東發布大雨特報

    氣象局上午7時35分對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）

    氣象局上午7時35分對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）

    2020/10/14 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受東北風影響，今（14日）花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，外出民眾別忘了攜帶雨具，此外因連日大雨，民眾務必慎防坍方及落石。

    氣象局上午7時35分對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菲東熱帶低壓持續增強 吳德榮：可能發展為第17號颱風
    2020/10/14 09:46

    菲東熱帶低壓持續增強 吳德榮：可能發展為第17號颱風
    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    雨彈夜襲！北北基宜花 夜間至清晨注意豪、大雨
    2020/10/13 22:07

    雨彈夜襲！北北基宜花 夜間至清晨注意豪、大雨
    週三北東持續濕涼 中南部日夜溫差大
    2020/10/13 21:53

    週三北東持續濕涼 中南部日夜溫差大

    週年慶入手BRITA 最超值
    下班下課注意！北北基大雨特報 宜蘭慎防豪雨
    2020/10/13 16:27

    下班下課注意！北北基大雨特報 宜蘭慎防豪雨
    飆36.7度！南投發布高溫特報 外出防曬、防中暑
    2020/10/13 14:38

    飆36.7度！南投發布高溫特報 外出防曬、防中暑
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    爆廢公社被下架 管理員：全爆系社團今晚起停止所有活動3天
    2020/10/13 11:31

    爆廢公社被下架 管理員：全爆系社團今晚起停止所有活動3天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播