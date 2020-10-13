週三北東持續濕涼 中南部日夜溫差大

明（14）日北部地區持續有短暫陣雨，東半部可能為陣雨或雷雨天氣，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。（資料照）

2020/10/13 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日北部地區持續有短暫陣雨，東半部為陣雨或雷雨天氣，宜花地區今晚到明晨慎防防豪、大雨；至於中南部地區為多雲到晴的天氣，但要留意日夜溫差大。

中央氣象局預報，今晚到明晨東半部雨勢可能仍較顯著，為陣雨或雷雨的天氣，宜花地區仍不排除會有局部大雨或豪雨發生，今天下半夜至明晨台東及恆春半島明晨雨勢也會逐漸明顯，不排除有局部大雨；北北基地區也持續有局部短暫雨；而中南部地區明天則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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氣象局表示，第16號颱風「南卡」今天下午2點位於鵝鑾鼻西南西方約1070公里的海面上，持續朝西往海南島、越南一帶前進；而本週南海至菲律賓東方海面的大低壓帶仍有熱帶低壓發展。

「天氣風險公司」指出，菲律賓東方的熱帶擾動預估在今天或明天就可能發展為熱帶性低氣壓，週四通過菲律賓進入南海，有機會增強為今年第17號颱風「沙德爾」。相較於南卡颱風，沙德爾的位置較偏南，但外圍環流仍會挾帶水氣北上，在週五下半天配合下一波東北風增強。屆時新北的東、南側山區以及宜蘭、花蓮地區又再度有大雨發生的機會，這種類型的降雨雖然並非大家所熟知的共伴效應，但是在風向與地形的配合下，局部的雨勢還是相當大，不可輕忽，在雨區活動要提高警覺。

氣溫方面，明天各地深夜和清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度變化適時調整穿著。

紫外線方面，明天基隆市、宜蘭縣及連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。

空品方面，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

另外，氣象局提醒，明天因東北風影響，台南以北、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風，風浪也大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

明天各地夜晚和清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

明天基隆市、宜蘭縣及連江縣紫外線為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

週三北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自行政院環保署）

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