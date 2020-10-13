民眾心驚！中壢中山公園施工未圍籬 環保公園休息椅雜草叢生

中壢月眉環保公園休息椅雜草叢生，由於本土登革熱疫情還未歇，叫民眾坐在草堆如何安心。（記者李容萍攝）

2020/10/13 23:45

［記者李容萍／桃園報導］今年初啟用的桃園市中壢月眉環保公園，有民眾反映攀爬網的螺絲鬆脫掉落，休息區雜草叢生易孳生蚊蟲，適逢市境本土登革熱疫情未歇，叫民眾坐在草堆如何安心？內壢中山公園溜冰場修繕期間鋪上堅硬、粗糙的柏油，且未設警示、圍籬，安全性也讓人擔憂，對此，中壢區公所人員回應，已請廠商改善，後續將加強督導。

桃園市議員謝美英13日下午到兩公園現勘，民眾陳小姐反映，日前帶孩子到月眉環保公園，發現攀爬網上的螺絲帽鬆脫落，擔心孩子攀爬時輕則刮傷、重則跌傷；休息區的椅子雜草叢生，形同虛設，且易孳生蚊蟲，近日登革熱疫情蔓延，都讓人擔心，公園設施都是花大筆公帑建置，未好好維護而任其荒廢，讓人心疼。

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高先生抱怨說，中山公園溜冰場維修改善工區沒有警示或圍籬，家長們以為完工了，帶孩子去溜冰，赫然發現場內鋪著堅硬粗糙的柏油，顧慮孩子若不經意入場溜冰，摔倒時容易破皮流血。

謝美英表示，公共工程現場告示及圍籬是基本作為，施工單位未警示，萬一造成民眾受傷，誰來負責？

對此，中壢公所人員回應，月眉環保公園獲報缺失的部分，勘查後已通知廠商改善，預計18日前完成；中山公園溜冰場鋪柏油部分，為改善溜冰場破損及積水問題，廠商於底層鋪柏油，雙十連假前施工，疏忽未將警示、圍籬歸位，已要求改善，工程最後部分鋪設壓克力地坪面層尚未完成，將待天氣穩定再進場施工，預計月底完工開放使用。

謝美英現勘中壢會月眉環保公園，發現攀爬網上的螺絲帽掉了，安全堪慮。（記者李容萍攝）

中壢中山公園溜冰場正進行維修改善，現場沒有告示或圍籬，民眾以為完工了，帶孩子去溜冰，赫然發現溜冰場竟然在鋪柏油！（記者李容萍攝）

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