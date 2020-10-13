「最帥里長候選人」批思覺失調凌駕法律 網友：不夠專業

「鮮肉里長候選人」黃大維在社群上爆紅。（圖取自臉書專頁「2022文山里里長候選人 黃大維」）

2020/10/13 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕近日，「鮮肉里長候選人」黃大維在社群上爆紅，被譽為是「史上最帥的里長候選人」，更有不少粉絲及里民搶著要當里長太太。但卻被網友發現，黃大維在個人臉書上對於思覺失調的認知相當輕浮，網友們批評不夠專業，要選里長實在是令人擔憂。

22歲黃大維曾在臉書上表示 ，從小的夢想就是有一天能對社會有所貢獻，因此決定參選2022年的高雄市鳳山區文山里的里長。對於很多人會質疑他這麼年輕，是否能勝任，他強調，從國中三年級開始打工，也做過粗工、餐飲、健身教練、台銀等多種工作，相信他的社會經驗絕對是相當充足，希望里民放心。

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黃大維也不忘提出自己的政見，包括每個月有一次，約聘營養師到里民活動中心進行營養衛教、及每週一次約聘樂齡體適能證照有氧老師、物理治療師，至里民活動中心做低強度健康運動，費用則由里長及民眾共同分擔，以達到社會福祉。

昨日有網友就翻出他的個人臉書，發現在今年6月時，他似乎對於鐵路警察李承翰在列車上遭刺死，殺人兇嫌因思覺失調症被判無罪相當有感，貼文寫下「思覺失調能夠凌駕於法律之上，在這個法治的社會，這種人好比天龍人，你不敢打他，他卻能隨意的能讓你死，這是多麼外掛的存在。」

而看到貼文後，有網友認為他不相信專業，只是因為自己不認同而妄加評論，留言「等你家人有這種病，你再來這樣說看看」、「你的文看起來不是希望制度問題被正視，就只是情緒化的貼標籤、挑撥、分化，好像有病就是罪一樣，這篇文章完全暴露你的思想到哪，跟小孩子一樣，選公職不是選美」、「這題0分！非專業請不要隨意批評！這樣選里長為你擔憂」。

黃大維也回覆，「這題本來就是很難的社會議題，現階段的情況就是對於受害者以及患者都很不公平，我們的政府還沒做到大多數人都能接受的平衡點。我主要想說的是在這個『法治的社會』，鐵路殺警的案件，產生民眾兩極化看法的矛盾情況，那這個『法治的社會』是不是還能變得更好！於是我才用動漫的情節來引述事件的不合理，以上，報告給大家我的出發點」，更強調「未來的發文我會改進，針對重點說明且避免太多情緒化的字眼，這篇留著自我檢討，謝謝指教。」

黃大維臉書全文

黃大維澄清，現階段的情況就是對於受害者以及患者都很不公平，我們的政府還沒做到大多數人都能接受的平衡點。

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