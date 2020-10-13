中興新村文創聚落成立 首批12店家進駐

「省府日常散策」文化創意聚落，保留舊有宿舍風貌，僅就空屋外觀及內部輕度修繕。（記者佟振國攝）

2020/10/13 19:34

［記者佟振國／南投報導］因精省而沒落的南投市中興新村，現由國發會接手推動活化，經濟部中小企業處也協助在地青年創業，向國發會承租空屋，在保留舊有宿舍風貌下，進行外觀及內部空間輕度修繕，組成文化創意聚落，提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務，今正式開幕，現有12個店家進駐，業者也盼永續經營之外更要擴大聚落亮點。

南投市中興新村過去因省府所在地而成為南投縣的閃亮明珠，辦公廳舍、宿舍、綠美化等設施完善，就像美麗的花園城市，但精省後又遭921地震重創而沒落，現由國發會接手統籌活化，經濟部中小企業處則是看上空戶數達200個的光明里，向國發會提出承租空屋，輔導協助在地青年進駐創業，「省府日常散策」文化創意聚落正式誕生。

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經濟部中小企業處長何晉滄表示，今年選定16個空間場域，提供課程輔導、聚集交流等創業資源，發展青創產業，活絡地方經濟，中興新村則是其中之一，「省府日常散策」現有12個店家進駐，大部分是老店第2代或第3代決定在此深耕發展，提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務。

「省府日常散策」策劃人朱怡甄說，中興新村是文化底蘊豐厚的地方，卻因時代及政策轉變而沒落，精省21年後，政府嘗試推動高等研究園區、藝術村等計畫進行活化，但效果有限，這次的文化創意聚落盼能為中興新村帶來轉機。

朱怡甄指出，文化創意聚落特別保留中興新村舊有宿舍的古樸風貌，僅做外觀及內部的輕度修繕，再以生活、文化、聚落為概念，吸引手作設計、輕食餐飲、友善小農、文字與音樂工作進駐，未來將再引進住宿服務，增加產業多元性，持續擴大聚落亮點。

南投副縣長陳正昇說，中興新村自精省後沒落多年，現由中央協助與在地青創主導組成文創聚落，讓人看見轉型發展的可能。

「省府日常散策」文化創意聚落目前提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務。（記者佟振國攝）

「省府日常散策」文化創意聚落店家提供三輪車深度遊趣。（記者佟振國攝）

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