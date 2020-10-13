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    北市明年度雙語國中小達49所 師資不足卻成難題

    台北市長柯文哲（中）表示，台北要成為國際化城市，一定要注重雙語教育。（北市教育局提供）

    台北市長柯文哲（中）表示，台北要成為國際化城市，一定要注重雙語教育。（北市教育局提供）

    2020/10/13 20:07

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市教育局自106學年度開始推動雙語實驗課程，截至109學年度，已有28所學校參與試辦，明年度還會增加21校。教育局也預告，110學年度共計會有61所學校將英語融入教學。

    台北市長柯文哲今出席「台北市109學年度雙語教育論壇」表示，台北要成為國際化城市，一定要注重雙語教育。他說，過去中央一年花2億在雙語教育，明年還會擴編到20億，顯示中央也知道雙語教育的重要性。柯說，台北市在106年開始試辦雙語教育，當時選擇學生最少的東興國小與文昌國小，推動雙語教育後讓學生擠破頭，現在雙語學校已從當初的2所增加到28所，明年還會推動到49學校（35所國小、14所國中）。

    柯文哲也強調，台北市一年約花1億元補助約9000名學生出國，為的就是讓學生從小培養國際觀，等到疫情過去後，也會維持每年1億元的補助。

    教育局也在108年9月成立雙語推動辦公室，負責台北市雙語教育行政、師資培訓、教師專業成長、教材研發等業務，協助學校轉型。110學年度將有21校持續接棒，總計49校成為雙語實驗課程學校，朝台北市國中小25%成為雙語實驗課程學校的目標邁進。

    不過台北市在推動雙語教學時，卻面臨雙語師資不足問題，柯文哲坦言，很多東西是經費丟下去就有，但老師沒辦法，老師訓練需要時間，不管是從公費生、師範教育培養、還是從國外招考外籍學員進行雙語教學都需要時間。柯說，今年設定新招的老師要有40%具備雙語能力，結果人卻招不滿，這表示未來還要對師資有長遠規劃。

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