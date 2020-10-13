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    捷運汐東段、基隆捷運 將共軌大同路、共用社后機廠

    新北市長侯友宜說明「北北基軌道路網政策溝通平台」達成捷運汐東線與基隆輕軌將在大同路共軌，共用社后機廠。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜說明「北北基軌道路網政策溝通平台」達成捷運汐東線與基隆輕軌將在大同路共軌，共用社后機廠。（記者何玉華攝）

    2020/10/13 18:46

    〔記者何玉華／新北報導〕交通部今（13）日下午邀集台北市、新北市及基隆市政府，召開「北北基軌道路網政策溝通平台」，會中達成5項共識，其中與新北市有關的包括把「基隆捷運與汐止到東湖段（汐東捷運）」整合為中運量捷運同步推動，並將高鐵延伸宜蘭路線方案增設平溪站納入評估。

    原汐民線於2002年開始規劃，由台北市政府捷運工程局擔任主管機關，2009年環評通過新北市段第一期路廊，交通部修正捷運審查要點規定，增加捷運周邊土地開發效益（TOD）、租稅增額財源（TIF）效益評估相關內容，重新送可行性研究，2011年12月19日獲行政院核定。

    交通部今天首次召開由部長林佳龍與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌共同參與的平台會議，另也有小組會議由次長與3市副首長及軌道單位首長召開事先議題研商協調。

    新北市捷運局指出，今日首長會議確認5項共識，其中2項與新北市有關，包括：汐東捷運與基隆捷運整合、高鐵延伸宜蘭路線方案。基隆捷運與汐止民生線汐止至東湖段（汐東捷運）在大同路平行路段整合為一個，新北市讓出大同路路廊，可減少道路交通與路寬不足問題，便利民眾轉乘，同時讓基隆捷運共用社后機廠。

    另外，高鐵延伸宜蘭路線方案，基於環境保護及維護大台北地區民眾飲用水安全的考量，採未經過翡翠水庫集水區的方案規劃，後續將與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。另高鐵延伸宜蘭案也同意將增設平溪站納入評估。

    捷運局表示，藉由路廊及系統的整合，新北市將以汐止為優先，興建「汐東捷運」，提供汐止區到南港及東湖的軌道運輸服務，在汐東捷運東湖站興建電動步道串接文湖線東湖站，優化東湖站銜接轉乘動線，北市府將協助納入下一階段評估，整併相關行政程序，以加速中央審查程序。

    交通部長林佳龍（左二）、台北市長柯文哲（右二）、新北市長候友宜（左一）、基隆市長林右昌（右一）今天出席北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明記者會，會前合影。（記者廖振輝攝）

    交通部長林佳龍（左二）、台北市長柯文哲（右二）、新北市長候友宜（左一）、基隆市長林右昌（右一）今天出席北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明記者會，會前合影。（記者廖振輝攝）

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