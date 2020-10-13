台中旱溪日新、鷺村橋河段整治啟用 鷺村、國光橋段年底將完工

旱溪「大康橋計畫」鷺村橋到日新橋河段今天啟用，還打造連接鳥竹圍公園的鷺鷥鋼橋，讓景觀大變身。（記者陳建志攝）

2020/10/13 19:59

［記者陳建志／台中報導］台中市旱溪推動「康橋計畫」獲好評，三河局在地方爭取下，往上游推動大康橋計畫，其中日新橋到鷺村橋長536公尺的河道，去年底動工後今年8月完工，除降低舊堤防，並鋪設草坪緩坡、故事牆、鷺鷥鋼橋，今天地方開心舉行啟用儀式，三河局表示，下游的鷺村橋到國光橋河段目前正在施工，預計年底完工，屆時從日新橋可一路往下游沿著近3公里長的河岸步道悠閒散步。

旱溪「大康橋計畫」日新橋到鷺村橋河段整治，經9個多月施工，8月底已完工並完成驗收，今天舉行啟用說明會，包括三河局長白烈燑、大里副區長張鎮昌、立委何欣純、市議員林德宇、大明里長黃顯堂、祥興里長黃春海和數十位民眾都出席，大家都很開心整治後讓附近景觀大變身，現場並感謝帶領施工團隊以6腳塊石排鋪古法鋪設卵石護岸的老師傅邱國村，還有三河局工務課長鍾翼戎帶領的施工團隊。

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持續爭取旱溪整治的立委何欣純表示，自己還在當議員時就開始爭取西村堤防拆除，當時她的大女兒還在肚子裡，現在大女兒已經念國二了，終於看到堤防拆除、河川整治，現場看到整個天際線被打開，讓民眾可以更親近旱溪，真的很高興，強調除了已在施工的鷺村橋、國光橋河段，將在兼顧生態下，持續爭取日新橋上游到六順橋間的旱溪整治，讓沿線居民都能享受旱溪整治帶來的環境改善。

三河局長白烈燑表示，旱溪整治已獲行政院長蘇貞昌允諾將全力支持，稱讚旱溪就像台中最美的玫瑰園，除今天啟用的日新橋到鷺村橋河段，目前鷺村橋到國光橋約400多公尺的河段已在施工，預計年底就能完工，到時候從日新橋往下游到中投公路，已整治完成約2.7公里的步道將能串連，讓民眾可沿途散步欣賞河岸風光。

旱溪「大康橋計畫」鷺村橋到國光橋河段正在施工，預計年底完工，屆時民眾將可在上下游綿延2.7公里的河岸步道悠閒散步。（記者陳建志攝）

旱溪「大康橋計畫」鷺村橋到日新橋河段整治完成，今天三河局長白烈?（左5）、立委何欣純（左4）等人開心舉行啟用。（記者陳建志攝）

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