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    北北基宜花大、豪雨特報 又一熱帶低壓週四、週五有機會成颱

    氣象局已針對宜蘭縣發布豪雨特報，北北基、花蓮縣發布大雨特報。（記者蕭玗欣翻攝）

    氣象局已針對宜蘭縣發布豪雨特報，北北基、花蓮縣發布大雨特報。（記者蕭玗欣翻攝）

    2020/10/13 18:18

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，位於菲律賓東南方海面上的低壓今天下午已增強為熱帶性低氣壓，預估週四、週五進入南海後有機會發展，屆時是否會升級為輕度颱風，以及對台影響仍有待觀察。至於南卡颱風對台影響預計將持續到明天清晨，氣象局已針對宜蘭縣發布豪雨特報，北北基、花蓮縣發布大雨特報。

    氣象局表示，北台灣及東半部未來1週恐要在陰雨中度過，預報員王品翔表示，受到東北風及南卡颱風外圍環流影響，明天清晨宜花、基隆、北海岸及大台北山區要留意大雨或豪雨襲擊，台東及恆春半島也有局部大雨發生。

    氣象局已針對宜蘭縣發布豪雨特報，提醒有局部大雨或豪雨發生的機率，另北北基、花蓮縣為大雨特報，提醒基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

    氣象局預估，明天白天過後南卡颱風水氣減少，僅剩東北風影響，下週二以前北台灣、東半部都是雲量偏多、有局部短暫雨的天氣型態，中南部白天多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。

    氣溫方面，未來一週各地夜晚、清晨低溫約在23到25度，北北基和宜蘭地區高溫約27、28度，花蓮及桃竹苗地區高溫約28到30度，中南部高溫則可達30到33度。

    氣象局表示，南卡颱風位於台灣鵝鑾鼻西南西方約1000多公里海面上，未來將朝西跨越海南島、進入越南，對台影響估將到明天清晨為止；至於菲律賓東南側的熱帶擾動已增強為熱帶性低氣壓，預計這2天該熱帶擾動將跨越菲律賓陸地，結構會受到破壞，氣象局認為，週四、週五熱帶性低氣壓進入南海後，有重新組織的機會，屆時是否會升級為輕度颱風，以及對台影響仍有待觀察。

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