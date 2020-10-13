北北基宜大雨特報 宜蘭部分地區雨量逾300毫米

受東北風影響，氣象局上午7點多對北北基宜4縣市發布大雨特報，宜蘭部分地區昨晚到今清晨累積雨量甚至超過300毫米，預估今日東北部會持續有雨。（資料照）

2020/10/13 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，氣象局上午7點多對北北基宜4縣市發布大雨特報，宜蘭部分地區昨晚到今清晨累積雨量甚至超過300毫米，預估今日東北部會持續有雨，新竹苗栗以南則相對穩定晴朗。至於南方的颱風及季風低壓環流，預估對台無直接影響，不過北部、東北部到東半部將有持續性的降雨。

氣象達人彭啟明指出，昨晚起因東北風稍微增強，加上颱風外圍水氣等因素，台灣東北方也發展出來很旺盛的對流回波，宜蘭平原的山區也發展出很旺盛的線狀對流，造成許多地區昨晚至今晨降雨超過100毫米，包含宜蘭市、礁溪、蘇澳，以及東北角的萬里、瑞芳到雙溪等地，至於宜蘭的員山鄉的雙連碑，昨晚到今天清晨也已經累績超過300毫米，預估今日整天台灣東北部都會有持續降雨，較大降雨可能還會延伸到花蓮附近，其他地方則比較不受影響。

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彭啟明也指出，目前在南海上，是一個大範圍的季風低壓環流，很有利於擾動的發展，在今年第16號颱風南卡於昨天下午生成後，目前在菲律賓旁的低壓未來在進入南海後，也可能會接續發展成在此低壓帶的第3個颱風，也就是17號颱風沙德爾。雖然這幾個颱風對台都無直接影響，但外圍的水氣配合上北邊很穩定高壓勢力的東北風，會讓北部、東北部到東半部有持續性的降雨，預計今天會延續昨天發展的對流，週三、週四則會稍微緩和，不過週五起又有東北風增強，水氣增多到週末，包含北部東北部到東半部都會維持不穩定的天氣型態。

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