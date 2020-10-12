街區就是博物館 中壢老店國道服務區辦特展

桃園藝文陣線青年團隊結合中壢7間老店和老空間，組成「中壢街區博物館小組」，在國道1號中壢服務區辦理「中壢街區博物館」特展。（記者李容萍攝）

2020/10/12 23:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園藝文陣線的青年團隊，參考許多成功的國內外交流道休息站推廣在地文化的案例，結合中壢包括湯記口味肉鬆老店、新珍香酥糖、大東餅舖、北帥西服、永利刀具、巷仔46文化共享空間及中壢五號倉庫藝文基地等7間老店和老空間，組成「中壢街區博物館小組」，12日起至31日在國道1號中壢服務區辦理「中壢街區博物館」特展，讓路過休息的民眾，更認識中壢客庄。

策展青年代表劉醇遠表示，中壢這個小城鎮位於大城新竹及台北的中繼點，一直以來是個南北商旅、貨物往來的驛站，隨著火車軌道、公路客運的興築，形成市街，帶動人群、生活、文化的累積，但也因為它流動移居的性格，一直以來並沒有好好有系統地整理訴說自己的故事，透過此次計畫，策展團隊與店家一同共學、尋找中壢不同的形象特色。

請繼續往下閱讀...

總統府紀念品中心的總設計師、特展策展顧問林志峰提到，此次展覽的特色，在於各老店的博物館館主，從自家裡、店裡，蒐集許多具有年代的展品及「弱文物」，雖然不如國立博物館內的文物具有高歷史及高藝術價值，但卻與人具有高度連結性，民眾透過各館主動提供的「弱文物」，可經由想像看見過去的時空，同時對比現今實況，加上自己對未來的期待與想像，便可看見中壢的過去、現在及未來。

而來訪民眾透過照片、文字、圖像，親身觀察、想像，可從中了解各個年代不同的產業樣態，像是西服店、刀具行、特色伴手禮、餅舖、市場巷子內的老屋，以及曾經存放米穀的鐵道倉庫，各自見證中壢不同年代最具代表性的傳奇，以及專屬每間店家的溫度與人情味。

計畫提案人杜彥穎也說，每一間老店、老屋，都是中壢重要的故事，而每一段故事，都見證了城市發展的軌跡，這次展覽從小人物、家族歷史，看見中壢的大歷史，透過這樣的計畫，串聯推廣在地文化，也讓更多人認識「街區就是博物館」的概念。「中壢街區博物館」特展即起在國道中壢服務區展出，希望讓來自各地民眾經過此地休息時，也可以從中知道中壢客庄的特色。

透過特展中的照片、文字、圖像，親身觀察、想像，了解中壢各個年代不同的產業樣態。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法