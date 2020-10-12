為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    除草劑管理 環團要求中市訂定自治條例

    公園綠地、休憩場所大多仰賴除草劑噴施，危害民眾健康，台灣環境公義協會12日與市議員張耀中、陳世凱及黃守達共同召開記者會，建請市府擬定「台中市非農地雜草管理自治條例」。（記者蘇金鳳攝）

    公園綠地、休憩場所大多仰賴除草劑噴施，危害民眾健康，台灣環境公義協會12日與市議員張耀中、陳世凱及黃守達共同召開記者會，建請市府擬定「台中市非農地雜草管理自治條例」。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/12 19:55

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕農民慣用除草劑以彌補人力不足的情形，但目前公園綠地、休憩場所大多仰賴除草劑噴施，危害民眾健康，台灣環境公義協會12日與市議員張耀中、陳世凱及黃守達共同召開記者會，建請市府擬定「台中市非農地雜草管理自治條例」，由源頭管制。

    台灣環境公義協會表示，現在機關團體或民間單位因經費不夠，為省時省力，只要是不希望長滿雜草的地方就噴灑除草劑，來維持環境的整齊感，道路兩旁、公園、住宅區、校園、水溝、魚塭等地，甚至直接進到村子裡噴灑，被噴灑藥劑的環境暴露在危險下，沒有標準規範，都會對人體產生危害。

    張耀中說，截至目前為止，已制定除草劑管理自治條例者包括宜蘭縣、台北市、高雄市及花蓮縣等縣市都有訂定，希望第二大城的台中市跟上來。

    陳世凱、黃守達指出，台中市多公園、綠地，市民接觸到的植物或是小朋友在玩樂時碰觸的土地中，含有農藥、除草劑成分，從而影響日常生活，都是市民所不樂見的。

    兩人皆表示，台中市雖有法條控管農藥使用，但執法力度令人存疑，許多單位在公園、空地仍有使用除草劑。

    陳世凱強調，市府雜草管理應做更審慎的規範，保障市民健康，至少不要傷害人的身體。

    環保局指出，目前台中市訂有「臺中市環境清潔維護自治條例」規範空地雜草管理，已加強巡檢空地，土地所有人、管理人或使用人如未妥善管理，致雜草長度超過50公分，經通知限期改善卻未改善者，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，倘巡檢空地雜草發現疑似違規使用除草劑情形，移請農業局依農藥管理法裁處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市抽驗中元祭祀食品 4件蔬菜驗出農藥、2件糖果標示不符
    2020/08/25 12:16

    高市抽驗中元祭祀食品 4件蔬菜驗出農藥、2件糖果標示不符
    農委會擬開放農藥固殺草引熱議 防檢局再強調審查符合國際標準
    2020/08/04 16:39

    農委會擬開放農藥固殺草引熱議 防檢局再強調審查符合國際標準

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    健康網》農藥殘留標準再新增 液化澱粉芽孢桿菌免訂容許量
    2020/05/20 16:09

    健康網》農藥殘留標準再新增 液化澱粉芽孢桿菌免訂容許量
    南投抽驗市售蔬果 大賣場韭菜及農特產品店玫瑰花農藥超標
    2020/04/09 11:18

    南投抽驗市售蔬果 大賣場韭菜及農特產品店玫瑰花農藥超標

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    台中「咬人狗坑」登山步道蜂屍遍野 山友不捨：替蜜蜂哀嚎
    2020/04/06 10:39

    台中「咬人狗坑」登山步道蜂屍遍野 山友不捨：替蜜蜂哀嚎
    生活今日熱門
    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽
    2020/10/12 01:15

    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽

    孩子越生越少 婦產科跌破千家
    2020/10/12 05:30

    孩子越生越少 婦產科跌破千家

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車
    2020/10/12 05:30

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個
    2020/10/12 05:30

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播