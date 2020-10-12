除草劑管理 環團要求中市訂定自治條例

公園綠地、休憩場所大多仰賴除草劑噴施，危害民眾健康，台灣環境公義協會12日與市議員張耀中、陳世凱及黃守達共同召開記者會，建請市府擬定「台中市非農地雜草管理自治條例」。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/12 19:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農民慣用除草劑以彌補人力不足的情形，但目前公園綠地、休憩場所大多仰賴除草劑噴施，危害民眾健康，台灣環境公義協會12日與市議員張耀中、陳世凱及黃守達共同召開記者會，建請市府擬定「台中市非農地雜草管理自治條例」，由源頭管制。

台灣環境公義協會表示，現在機關團體或民間單位因經費不夠，為省時省力，只要是不希望長滿雜草的地方就噴灑除草劑，來維持環境的整齊感，道路兩旁、公園、住宅區、校園、水溝、魚塭等地，甚至直接進到村子裡噴灑，被噴灑藥劑的環境暴露在危險下，沒有標準規範，都會對人體產生危害。

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張耀中說，截至目前為止，已制定除草劑管理自治條例者包括宜蘭縣、台北市、高雄市及花蓮縣等縣市都有訂定，希望第二大城的台中市跟上來。

陳世凱、黃守達指出，台中市多公園、綠地，市民接觸到的植物或是小朋友在玩樂時碰觸的土地中，含有農藥、除草劑成分，從而影響日常生活，都是市民所不樂見的。

兩人皆表示，台中市雖有法條控管農藥使用，但執法力度令人存疑，許多單位在公園、空地仍有使用除草劑。

陳世凱強調，市府雜草管理應做更審慎的規範，保障市民健康，至少不要傷害人的身體。

環保局指出，目前台中市訂有「臺中市環境清潔維護自治條例」規範空地雜草管理，已加強巡檢空地，土地所有人、管理人或使用人如未妥善管理，致雜草長度超過50公分，經通知限期改善卻未改善者，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，倘巡檢空地雜草發現疑似違規使用除草劑情形，移請農業局依農藥管理法裁處。

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