台中「咬人狗坑」登山步道蜂屍遍野 山友不捨：替蜜蜂哀嚎

有山友這兩天在步道發現沿途散佈蜜蜂屍體。（山友提供）

2020-04-06 10:39:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市太平區「咬人狗坑」登山步道，因規劃完善平日吸引不少民眾健行運動，但這兩天步道沿途死了一大堆蜜蜂，慘狀可用「蜂屍遍野」形容，有山友不捨向本報投訴，懷疑有人噴農藥導致，表示蜜蜂在生態中有傳授換花粉的重要功能，農藥原是為了讓農作物或果樹防止病蟲害，若連蜜蜂一併消滅，豈不是本末倒置？

位在太平區往一江橋方向的「咬人狗坑」登山步道，除主線外周圍另有五條支線串連，最後皆通往三汀山頂，因規劃完善沿途生態景色豐富，適合親子一起環山健行，登頂後還可以俯瞰頭汴坑溪景緻，是除了北屯區大坑登山步道外，另一條頗受民眾青睞的步道。

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尤其是每逢假日大坑山區人滿為患，不少民眾往往會轉移陣地以該條步道為首選，但這兩天有民眾登山時卻驚見，步道沿途死了一大堆蜜蜂，因數量難以估算，有山友直擊拿起手機拍攝存證，並以慘狀可用「蜂屍遍野」形容向本報投訴，真的替蜜蜂感到哀嚎，令人不捨。

李姓山友說，昨天下午登山時就要聞到刺鼻的農藥味道，因正值相關當季果樹正在開花結果，研判應是果農噴灑農藥，沒想到才開始健行就看到沿途一隻隻蜜蜂「橫屍」步道上，懷疑與農藥有關；朱姓山友則說，蜜蜂除了給人類提供非常好的蜂蜜，也是地球上植物生長繁衍的重要組成部分，它們以花蜜為生幫助花果授粉，是不可或缺的傳授昆蟲。

如今若是人為因素為了讓作物或果實長得更漂亮，因而對農作或果樹噴灑農藥防止病蟲害，結果連同益蟲蜜蜂都一併消滅，讓蜂群傳授花粉的功能性喪失迨盡，豈不是本末倒置作法，希望相關單位正視，別為人為因素成為蜜蜂殺手，戕害大自然生態。

位在太平區的「咬人狗坑」登山步道。（山友提供）

有山友這兩天在步道發現沿途散佈蜜蜂屍體。（山友提供）

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