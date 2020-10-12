網美怒翻白眼！鹿港絕美「白色風帆橋」竟有藏不住的風景殺手

鹿港溪上最美的「白色風帆橋」，民眾發現要拍網美照，背後將會有水泥護欄成為美照殺手。（記者劉曉欣攝）

2020/10/12 11:10

［記者劉曉欣／彰化報導］絕美的「白色風帆橋」出現「芒刺在背」？彰化鹿港民眾發現，正在進行的「鹿港溪再現計畫」工程，最浪漫的打卡點就是「白色風帆橋」，卻要打卡卻發現浪漫的背後有殺風景的水泥護欄，明明要拍網美照，瞬間秒變翻白眼照！

彰化縣政府水資處長陳詔慶表示，民眾的意見都會尊重，也會進行整合，因為白色風帆造型的橋面設計，主要是配合菜園橋的拓寬重建，為了人車分流，讓白色風帆橋面打造為人行橋，由於橋的護欄也有安全高度的考量，對於民眾的意見會納入整合。

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鹿港民眾指出，「白色風帆橋」是「鹿港溪再現計畫」最亮眼的地標，因為取自「鹿港飛帆」意象設計，以帆船外型，橋面板往前突出代表船頭甲板，以拉索及橋拱結構張力象徵白色的風帆全開，不論遠觀、近看都是鹿港地區最美的橋，也將是未來人氣打卡的網美照取景地點。

但民眾強調，只要拿相機取景拍照，就會發現問題來了，因為「白色風帆橋」背後出現菜園橋的水泥護欄，原本的白色浪漫，卻出現不搭調灰樸樸的水泥護欄，讓網美照頓時失色，也令人快門要按不下去。

民眾認為，「鹿港溪再現工程」是鹿港小鎮近年來最大的公共工程建設，也是將創造鹿港觀光的新景點，而「白色風帆橋」有水泥護欄的「芒刺在背」，就好像是氣質美女卻因為不會穿搭而失去風采，真是萬分可惜，錯失創造打卡熱點的最好機會！

鹿港溪上最美的「白色風帆橋」有美照殺手？民眾指出水泥護欄過高，拍照完全避不掉，完全跟景觀橋面不搭調。（記者劉曉欣攝）

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