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    台灣特有亞種「灰胸秧雞」害羞現蹤台東農田「神之米」

    台灣特有亞種「灰胸秧雞」罕見現身神之米田。（記者陳賢義翻攝）

    台灣特有亞種「灰胸秧雞」罕見現身神之米田。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/12 08:40

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣池上鄉青農魏瑞廷導入科技區塊鏈及結合農委會友善農耕政策，不使用農藥與化學藥劑打造友善農田「神之米」，還在田間假設即時生態攝影機全天候紀錄農田生態，繼二級保育類「彩鷸」罕見現身之米，日前又見台灣特有亞種「灰胸秧雞」的害羞身影，友善農田儼然成為野生動物的家及避難所。

    甫獲得亞洲新銳先鋒（Generation T）殊榮，魏瑞廷11日返回台東池上神之米田，查看田間即時監控系統，發現罕見的灰胸秧雞悠閒逛田區，ＰＯ網分享讓鳥友直呼真的「太邪惡了」！打趣的回應還給他們完整記錄整隻灰胸秧雞，在台灣可能沒有幾個人可以看到完整逛街的模樣。

    灰胸秧雞為秧雞科，台灣特有亞種，體長約25公分、頭部紅褐色，眼以下至頸、喉為鼠灰色，體背黑褐色具白色橫紋，為台灣稀有留鳥。魏瑞廷說，灰胸秧雞雖然被農委會特有生物研究中心收錄為特有亞種鳥類，但還未列入保育，據了解解目前全台數量不多，且灰胸秧雞對生態敏感、也很害羞，多躲在草叢裡，不太容易發現，神之米田區意外捕捉嬌客現蹤，很開心，真的很幸運！許多愛鳥人士也很難得見到牠們的身影。

    魏瑞近說，神之米田是否還有其他灰胸秧雞族群，他會持續監測，並以里山生態的概念持續協助家中維護這塊得來不易的友善神之米田，讓農田成為野生動物的家。

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