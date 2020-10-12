黃捷為同志爭設彩虹地景 史哲：找好了
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷、簡煥宗、高閔琳，聯名向高雄市長陳其邁爭設「彩虹地景」，並邀請陳其邁參加11月高雄同志大遊行；陳其邁當時承諾會委請副市長史哲辦理，史哲透露已初步找好位置，保證讓大家驚豔。
民進黨高市議員簡煥宗、高閔琳，與無黨籍高市議員黃捷，日前在議會聯名要求高雄市長陳其邁，在高雄設置彩虹地景，同時邀請市長參加今年的高雄同志大遊行，獲陳其邁正面回應！
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黃捷指出，之前會勘彩虹地景過程其實遇到一些困難，後經多次協調、終於有望設置，真的很開心，期待市府若能在11月28日高雄同遊前完成，當天各地來到高雄的人，就能在繽紛地景上感受多元友善的氛圍！
黃捷透露，設置地點和樣貌，大概提出 3個路口建議，包括大勇、公園路口、駁二特區內的大勇、駁遊路口、四維行政中心前廣場，形式可參考台北市西門町或市府前廣場的彩虹地景，還可考慮2015年奧地利維也納作法，把部分小綠人號誌改成雙人同志版。
高市副市長史哲指出，彩虹地景大致位置已確認，應該會在駁二特區內，但最終地點仍需再研議；他強調，如果最終確定設在駁二內，一定會增加藝術性，推出與其他地點更不一樣的彩虹地景，保證讓大家驚豔。