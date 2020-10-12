北北基宜豪大雨特報！ 中南部慎防日夜溫差

今各地天氣受到東北風及熱帶性低氣壓外圍環流影響，氣象局針對4縣市發布豪大雨特報。（資料照）

2020/10/12 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣受到東北風及熱帶性低氣壓外圍環流影響，水氣比昨天增多，中央氣象局於今日凌晨3點針對4縣市發布豪大雨特報，基隆市、新北市北海岸一帶需留意豪雨，另外大雨特報警戒範圍則包括台北市山區、新北市山區以及宜蘭縣。大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島亦有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

今日氣溫方面，，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部、東北部及東部高溫26至30度，中南部地區及台東較為溫暖，高溫31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物。此外，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天（12日）清晨2點中心位置距離鵝鑾鼻南南西方大約590公里的海面上，向西北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢

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空氣品質部分，受東北風影響，迎風面中部以北地區擴散條件良好，空氣品質普遍較佳；南部地區位在下風處，擴散條件較差，較易累積污染物，午後臭氧濃度易升高；馬祖、金門地區受中國東南沿海污染物影響，臭氧濃度易偏高；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，近山區傍晚可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區於傍晚可能達紅色警示等級。

週二（13日）東北風影響且南方熱帶性低氣壓帶來水氣，迎風面天氣較不穩定，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有機會發生局部大雨或豪雨，大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島亦有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

週四至下週日（14日至18日）隨著熱帶性低氣壓遠離，東北風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 27 25 ~ 33 26 ~ 31 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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