國5北上車潮塞爆！ 車速約20公里上下

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國慶3天連假最後1天，國道5號北上車道目前湧現大量車潮塞爆。（圖擷自高公局即時路況）
〔即時新聞／綜合報導〕國慶3天連假最後1天，國道5號北上車道目前湧現大量車潮塞爆，其中宜蘭至頭城、頭城至坪林路段目前每小時車速約20公里上下，用路人須多加注意。
交通部高公局指出，今（11日）下午3時國5北上回堵長度方面，主線雪隧約有5.5公里，頭城（台9線）入口排隊達1.5公里、頭城（宜4匝道）2公里、宜蘭1公里、羅東0.5公里。
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