為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國慶煙火交通疏運被罵翻 黃偉哲︰千錯萬錯由我承擔

    市長黃偉哲強調，未來的大型活動，交通疏散計畫會列為第1優先。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲強調，未來的大型活動，交通疏散計畫會列為第1優先。（記者吳俊鋒攝）

    2020/10/11 14:23

    ［記者吳俊鋒／台南報導］國慶煙火昨晚在台南安平區舉行，逾50萬人湧入，交通接駁嚴重打結，被民眾罵翻，市長黃偉哲今天受訪時表示，千錯萬錯，都由他承擔，將加強檢討、改進，未來還有大型活動時，疏散計畫列為第1優先，事先妥善部署，全力執行，會做得更好。

    黃偉哲今天下午到山上花園水道博物館為第70萬名遊客頒獎時，針對國慶煙火散場時的交通問題，強調會自我檢討。黃偉哲說，昨晚的活動，天上的煙火100分 但地上的交通，以及相關設施等，只能打70分，市政府團隊還是要努力，尤其是人潮疏運這部分。

    黃偉哲指出，昨晚的活動，警察認真維持治安，沒有重大案件，交通指揮至深夜，相當辛苦；清潔方面，環保局的同仁與志工們一樣很努力，忙到凌晨4點多，大家都很用心。

    黃偉哲認為，就交通先天條件而言，台南沒捷運，定期客運路線有限，而徵調的接駁車，因安平當地道路狹窄，雖然分批將遊客載入，但煙火結束後，人潮一口氣疏散，就發生擁擠狀況了。

    黃偉哲提到，雖然煙火之後，還有精彩的表演節目，希望留住年輕人分批疏散，但遊客來得太多，是預估的2倍以上，衝擊交通。

    黃偉哲重申，千錯萬錯，都是市政府要自己改進，加強檢討，未來舉辦大型活動，交通疏運計畫列為第一優先，完成最妥善部署，希望做得更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國慶「煙火饗宴」 網友怒爆吃到飽成「搶食大賽」
    2020/10/11 13:17

    國慶「煙火饗宴」 網友怒爆吃到飽成「搶食大賽」
    擠爆！國慶煙火湧入50萬人 台南接駁逾3100車次
    2020/10/11 10:42

    擠爆！國慶煙火湧入50萬人 台南接駁逾3100車次

    Google Maps上找不到的書屋 原來在…
    國慶連假》台南遊客創新高 黃偉哲留客：多玩1天再回家
    2020/10/11 09:50

    國慶連假》台南遊客創新高 黃偉哲留客：多玩1天再回家
    國慶接駁坐3.5小時 網哭：車上看煙火 不下車直接回站
    2020/10/11 08:51

    國慶接駁坐3.5小時 網哭：車上看煙火 不下車直接回站
    國慶煙火人潮太多「卡」到凌晨 黃偉哲送客：辛苦了！祝福你們
    2020/10/11 06:29

    國慶煙火人潮太多「卡」到凌晨 黃偉哲送客：辛苦了！祝福你們
    疏散國慶煙火50萬人潮 台南警方忙到快跨夜
    2020/10/11 02:14

    疏散國慶煙火50萬人潮 台南警方忙到快跨夜
    生活今日熱門
    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查
    2020/10/11 16:17

    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」
    2020/10/10 18:28

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍
    2020/10/10 18:17

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉
    2020/10/10 19:15

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播