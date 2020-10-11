國慶煙火交通疏運被罵翻 黃偉哲︰千錯萬錯由我承擔

市長黃偉哲強調，未來的大型活動，交通疏散計畫會列為第1優先。（記者吳俊鋒攝）

2020/10/11 14:23

［記者吳俊鋒／台南報導］國慶煙火昨晚在台南安平區舉行，逾50萬人湧入，交通接駁嚴重打結，被民眾罵翻，市長黃偉哲今天受訪時表示，千錯萬錯，都由他承擔，將加強檢討、改進，未來還有大型活動時，疏散計畫列為第1優先，事先妥善部署，全力執行，會做得更好。

黃偉哲今天下午到山上花園水道博物館為第70萬名遊客頒獎時，針對國慶煙火散場時的交通問題，強調會自我檢討。黃偉哲說，昨晚的活動，天上的煙火100分 但地上的交通，以及相關設施等，只能打70分，市政府團隊還是要努力，尤其是人潮疏運這部分。

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黃偉哲指出，昨晚的活動，警察認真維持治安，沒有重大案件，交通指揮至深夜，相當辛苦；清潔方面，環保局的同仁與志工們一樣很努力，忙到凌晨4點多，大家都很用心。

黃偉哲認為，就交通先天條件而言，台南沒捷運，定期客運路線有限，而徵調的接駁車，因安平當地道路狹窄，雖然分批將遊客載入，但煙火結束後，人潮一口氣疏散，就發生擁擠狀況了。

黃偉哲提到，雖然煙火之後，還有精彩的表演節目，希望留住年輕人分批疏散，但遊客來得太多，是預估的2倍以上，衝擊交通。

黃偉哲重申，千錯萬錯，都是市政府要自己改進，加強檢討，未來舉辦大型活動，交通疏運計畫列為第一優先，完成最妥善部署，希望做得更好。

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