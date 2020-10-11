國慶「煙火饗宴」 網友怒爆吃到飽成「搶食大賽」

一名網友昨日預訂「煙火饗宴」，到現場卻看見搶食現象，餐點區空空如也。（圖擷自爆廢公社）

2020/10/11 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕2020國慶煙火昨日在台南登場，有業者看中商機推出「煙火饗宴」，讓民眾近距離欣賞煙火的同時，也可以享用吃到飽餐點，卻有民眾在臉書揭露，自己實際前往現場後，不但要自行擺放桌椅，餐點區更空空如也，怒批根本是「搶食大賽」。

一名網友在「爆廢公社」發文表示，自己在網路上看到台南有業者推出「雙十國慶：煙火饗宴」，每人只要500元就能在「三樓露天觀看煙火」並可以享用「全豬海陸烤肉吃到飽、飲料暢飲」，預定好位置後，當天到現場卻狀況百出。

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網友指出，實際到了會場後，卻沒有位子可以坐，向工作人員示意後，卻被要求自己搬桌椅，怒批業者，把顧客「當工讀生使喚」。網友表示，自己處理好座位問題後，前往餐點區，多數餐點已空空如也，僅存的餐點則可看見大批民眾在周圍搶著取餐，讓網友批評饗宴成了「搶食大賽」。

貼文的網友也在文末表示，最後已要求業者退費，並強調，自己不是希望當一個奧客，但付了錢卻沒有吃到東西、沒有位置坐相當不合理。在業者的粉絲專頁也可看見多名網友反應，食物嚴重不足、參與這次活動的整體體驗不佳。

其他網友則紛紛留言表示，「肯定是業者超收人數」、「怎麼感覺去了對岸」、「看到有好處可撈就跳出來的不良攤商…」、「每人花500元，可以體驗難民營的生活也不錯啊」。

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