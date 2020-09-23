入選時代2020百大人物 祁家威：以為是「詐騙集團」

同運先驅祁家威獲選時代雜誌年度百大最具影響力人物。（資料照）

2020/09/23 16:30

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《時代》公布2020百大風雲人物 蔡英文入選

〔記者楊綿傑／台北報導〕今時代雜誌公布年度百大風雲人物名單，我國除總統蔡英文獲選外，同志運動先驅祁家威也同時上榜，他對此感到意外，但認為能藉此讓世界看到台灣社會發展很成熟，不過他也提到，革命尚未結束，將繼續推動跨國同性婚姻合法等議題。

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祁家威受訪時表示，獲選未接獲任何通知，導致第一時間被告知，「還以為是詐騙集團」，不過得知為事實後，當然非常高興，能跟蔡總統一同獲選也感到光榮，而蔡總統為他所撰述的引言，他雖然也強調，在這條路上一直非常努力，但仍謙虛認為是「溢美之詞」。

祁家威說，從2017年大法官釋憲，做成釋字第748號解釋，認為禁止同性結婚違憲，到2019年台灣正式通過同婚專法，目前已有5000對同性伴侶登記結婚，世界沒有因此改變，反而台灣所展現出的多元、進步價值，一直受到國際的關注。

不過，祁家威說，人總是健忘的，希望自己獲選的光環，能夠持續讓世界看到台灣在多元性別平權的發展。而他也並沒有因此停下腳步，革命尚未成功，現在他仍致力於打行政訴訟，要積極爭取跨國同婚也能合法化。他認為，世界上同婚已合法化的其他28國，對於跨國同婚態度都是以自己國家來做標準，但台灣卻要看別國臉色，「又不是被殖民」，認為這樣不合理，所以會持續爭取。

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