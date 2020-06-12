鸚鵡颱風最快今晚生成！對台灣影響、週末天氣 一張圖秒懂

臉書粉專「報天氣-中央氣象局」表示，週末除了花東、南部局部地區為陰雨天氣，全台各地多為多雲到晴的天氣。（圖擷取自報天氣-中央氣象局臉書）

2020-06-12 20:30:19

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於南海海面上的熱帶性低氣壓預計最快將於今晚生成第二號颱風「鸚鵡颱風」，臉書粉專「報天氣-中央氣象局」表示，週末除了花東、南部局部地區為陰雨天氣，全台各地多為多雲到晴的天氣，不過各地皆須留意午後雷陣雨的發生機率，提醒民眾出門記得攜帶雨具備用。

臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」製圖指出，週末該熱帶性低氣壓或升級為鸚鵡颱風，雖然對台灣沒有造成直接威脅，但受其外圍雲系影響，位於迎風面的花東地區及南部局部地區將出現雨勢。

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溫度方面，明天南部地區受到沉降增溫影響，有機會出現36、37度高溫。另外，西南部、恆春半島、東半部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，西南部、恆春半島及東北部沿海地區易有8至9級強陣風，前往海邊戲水及進行海上作業時務必留意自身安全。

氣象局提醒，環境水氣增加，即使早上是晴到多雲的天氣，各地午後仍須留意短暫雷陣雨的發生機率，提醒民眾週末出遊除了要做好防曬工作也要記得攜帶雨具，以備不時之需。

天氣風險表示，目前熱帶性低氣壓位在南海海面上，預計最快今天晚上將生成第二號颱風鸚鵡颱風，不過將不會直接影響台灣，除了花東、恆春半島地區為陰雨的天氣，其他地區多為多雲到晴的天氣。

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天氣風險表示，目前熱帶性低氣壓位在南海海面上，預計最快今天晚上將生成第二號颱風鸚鵡颱風，不過將不會直接影響台灣。（圖擷取自天氣風險 WeatherRisk臉書）

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